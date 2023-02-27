Луис Энрике может заменить Грэма Поттера в качестве тренера Челси

Тодду Боули устал ждать, пока Грэм Поттер наладит игру "синих"

Руководство лондонского "Челси" публично поддерживает главного тренера команды Грэма Поттера, но уже занимается поисками замены незадачливому наставнику.

В английском клубе остановили выбор на бывшем тренере сборной Испании, сообщает Caught Offside.

"Челси" надеется привлечь Луиса Энрике, поскольку давление на Грэма Поттера продолжается нарастать. С тех пор как он стал главным тренером "синих", молодой специалист изо всех сил пытался оказать положительное влияние на команду. Потратив значительные суммы в последние два трансферных окна, владелец "Челси" ожидал гораздо большего от этого проекта, чем десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Без сомнения, тренеру необходимо время, чтобы внедрить свои идеи. Но "Челси" требуются немедленные улучшения, поскольку невыход в Лигу чемпионов по итогам сезона будет катастрофой.

Выбор владельца "Челси"

Британские журналисты утверждают, "Челси" уже подбирает следующего тренера. Тодд Боули надеется привлечь бывшего наставника Испании Энрике. Он руководил игрой "красной фурии" на Кубке Мира в Катаре, после которого покинул команду. С тех пор испанец остается безработным.

Луис Энрике умеет работать с молодыми футболистами и ставить атакующую игру, которая нравится болельщикам. Но он не работал в английской Премьер-лиге. К тому же, любому тренеру необходимо время, чтобы привыкнуть к новой команде.

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