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В "Челси" определились с кандидатурой нового тренера: хороший шанс для Мудрика

27 февраля 2023 15:43
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Луис Энрике может заменить Грэма Поттера в качестве тренера Челси
Тодду Боули устал ждать, пока Грэм Поттер наладит игру "синих"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Руководство лондонского "Челси" публично поддерживает главного тренера команды Грэма Поттера, но уже занимается поисками замены незадачливому наставнику. 

В английском клубе остановили выбор на бывшем тренере сборной Испании, сообщает Caught Offside

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"Челси" надеется привлечь Луиса Энрике, поскольку давление на Грэма Поттера продолжается нарастать. С тех пор как он стал главным тренером "синих", молодой специалист изо всех сил пытался оказать положительное влияние на команду. Потратив значительные суммы в последние два трансферных окна, владелец "Челси" ожидал гораздо большего от этого проекта, чем десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Без сомнения, тренеру необходимо время, чтобы внедрить свои идеи. Но "Челси" требуются немедленные улучшения, поскольку невыход в Лигу чемпионов по итогам сезона будет катастрофой. 

Грэм Поттер

Выбор владельца "Челси"

Британские журналисты утверждают, "Челси" уже подбирает следующего тренера. Тодд Боули надеется привлечь бывшего наставника Испании Энрике. Он руководил игрой "красной фурии" на Кубке Мира в Катаре, после которого покинул команду. С тех пор испанец остается безработным. 

Луис Энрике

Луис Энрике умеет работать с молодыми футболистами и ставить атакующую игру, которая нравится болельщикам. Но он не работал в английской Премьер-лиге. К тому же, любому тренеру необходимо время, чтобы привыкнуть к новой команде. 

Напомним, футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля. 

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" крупно уступил дома "ПСЖ". Действующие чемпионы оторвались от ближайшего преследователя в турнирной таблице.  

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.

 

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