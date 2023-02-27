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У "Челсі" визначились із кандидатурою нового тренера: гарний шанс для Мудрика

27 лютого 2023 15:43
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке може замінити Грема Поттера у Челсі
Тодду Боулі втомився чекати, поки Грем Поттер налагодить гру "синіх"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Керівництво лондонського "Челсі" публічно підтримує головного тренера команди Грема Поттера, але вже займається пошуками заміни невдалому наставнику.

В англійському клубі зупинили вибір на колишньому тренері збірної Іспанії, повідомляє Caught Offside.

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"Челсі" сподівається залучити Луїса Енріке, оскільки тиск на Грема Поттера продовжується наростати. Відколи він став головним тренером "синіх", молодий фахівець щосили намагався вплинути на команду. Витративши значні суми в останні два трансферні вікна, власник "Челсі" чекав набагато більшого від цього проєкту, ніж десяте місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Без сумніву, тренеру потрібен час, щоб впровадити свої ідеї. Але "Челсі" потрібні негайні покращення, оскільки невихід до Ліги чемпіонів за підсумками сезону буде катастрофою.

Грем Поттер

Вибір власника "Челсі"

Британські журналісти стверджують, що "Челсі" вже підбирає наступного тренера. Тодд Боулі сподівається залучити колишнього наставника Іспанії Енріке. Він керував грою "червоної фурії" на Кубку Світу у Катарі, після якого залишив команду. З того часу іспанець залишається безробітним.

Луїс Енріке

Луїс Енріке вміє працювати з молодими футболістами та ставити атакуючу гру, яка подобається вболівальникам. Але він не працював у англійській Прем'єр-лізі. До того ж будь-якому тренеру потрібен час, щоб звикнути до нової команди.

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