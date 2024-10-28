Трагедия в Филадельфии: ушел из жизни их голкипер

Холден Трент. Фото: High Point University

В США произошла трагедия в футбольном клубе "Филадельфия Юнион". Умер их вратарь Холден Трент.

Об смерти своего футболиста сообщила пресс-служба "Филадельфии Юнион".

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Футболист умер в окружении близких

Причины смерти в клубе не называют. Лишь отметили, что делают это из уважения к его близким.

На текущий момент известно, что 24 октября 25-летнего голкипера госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Медики до последнего вздоха игрока боролись за его жизнь, но оказались бессильны.

Клуб отметил, что футболист умер в окружении родных и близких людей.

"Мы разделяем горе клуба и всего футбольного сообщества из-за утраты вратаря Холдена Трента. Выражаем искренние соболезнования его семье, невесте, друзьям и команде", — говорится в сообщении клуба.

"Филадельфия Юнион" в 2023 году выбрала Холдена под 28-м номером на драфте, но с тех пор футболист не сыграл за них в чемпионате.

Напомним, футболист сборной Украины вместо "Челси" будет играть в лондонском "Арсенале".

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