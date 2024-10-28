Трагедия в Филадельфии: ушел из жизни их голкипер

В чемпионате Месси и Кривцова трагически умер футболист
В США произошла трагедия в футбольном клубе "Филадельфия Юнион". Умер их вратарь Холден Трент.
Об смерти своего футболиста сообщила пресс-служба "Филадельфии Юнион".
Футболист умер в окружении близких
Причины смерти в клубе не называют. Лишь отметили, что делают это из уважения к его близким.
На текущий момент известно, что 24 октября 25-летнего голкипера госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.
Медики до последнего вздоха игрока боролись за его жизнь, но оказались бессильны.
Клуб отметил, что футболист умер в окружении родных и близких людей.
"Мы разделяем горе клуба и всего футбольного сообщества из-за утраты вратаря Холдена Трента. Выражаем искренние соболезнования его семье, невесте, друзьям и команде", — говорится в сообщении клуба.
"Филадельфия Юнион" в 2023 году выбрала Холдена под 28-м номером на драфте, но с тех пор футболист не сыграл за них в чемпионате.
Напомним, футболист сборной Украины вместо "Челси" будет играть в лондонском "Арсенале".
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