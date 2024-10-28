Трагедія у Філадельфії: пішов із життя їх голкіпер

У чемпіонаті Мессі та Кривцова трагічно помер футболіст
У США сталася трагедія у футбольному клубі "Філадельфія Юніон". Помер їхній воротар Холден Трент.
Про смерть свого футболіста повідомила пресслужба "Філадельфії Юніон".
Футболіст помер в оточенні близьких
Причин смерті в клубі не називають. Лише зазначили, що роблять це через повагу до його близьких.
На цю мить відомо, що 24 жовтня 25-річного голкіпера госпіталізували у тяжкому стані та помістили до реанімації.
Медики до останнього подиху гравця боролися за його життя, але виявилися безсилими.
Клуб зазначив, що футболіст помер в оточенні рідних та близьких людей.
"Ми поділяємо горе клубу і всієї футбольної спільноти через втрату воротаря Холдена Трента. Висловлюємо щирі співчуття його сім'ї, нареченій, друзям та команді", — йдеться у повідомленні клубу.
"Філадельфія Юніон" у 2023 році обрала Холдена під 28-м номером на драфті, але з того часу футболіст не зіграв за них у чемпіонаті.
Нагадаємо, футболіст збірної України замість "Челсі" гратиме у лондонському "Арсеналі".
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко перейде до іншої команди до найближчого трансферного вікна.
Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у складі збірної України опублікувала пікантне фото.
Читайте Новини.LIVE!