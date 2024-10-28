Трагедія у Філадельфії: пішов із життя їх голкіпер

Холден Трент. Фото: High Point University

У США сталася трагедія у футбольному клубі "Філадельфія Юніон". Помер їхній воротар Холден Трент.

Про смерть свого футболіста повідомила пресслужба "Філадельфії Юніон".

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Футболіст помер в оточенні близьких

Причин смерті в клубі не називають. Лише зазначили, що роблять це через повагу до його близьких.

На цю мить відомо, що 24 жовтня 25-річного голкіпера госпіталізували у тяжкому стані та помістили до реанімації.

Медики до останнього подиху гравця боролися за його життя, але виявилися безсилими.

Клуб зазначив, що футболіст помер в оточенні рідних та близьких людей.

"Ми поділяємо горе клубу і всієї футбольної спільноти через втрату воротаря Холдена Трента. Висловлюємо щирі співчуття його сім'ї, нареченій, друзям та команді", — йдеться у повідомленні клубу.

"Філадельфія Юніон" у 2023 році обрала Холдена під 28-м номером на драфті, але з того часу футболіст не зіграв за них у чемпіонаті.

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