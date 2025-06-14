Дмитрий Бриф рассказал о задачах Динамо на Лигу чемпионов

У Динамо назвали цели на еврокубки
Киевское "Динамо" 23 июня вернется из отпуска. Затем у команды будет месяц на подготовку к старту еврокубков.
О планах на еврокубки в эксклюзивном комментарии порталу Новини.LIVE рассказал генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф.
"Динамо" предстоит тяжелый путь квалификаций
По словам Брифа, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский считает, что команда должна пройти весь путь квалификации и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
Соответствующую задачу тренерскому штабу и команде поставило руководство клуба.
"Главный тренер "Динамо" уверен в том, что мы должны квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Для нас это задача, которая стоит перед командой, потому что мы должны попасть, пройти весь путь квалификации, для того, чтобы Украина была представлена в Лиге чемпионов", — сказал Бриф.
Шовковский 23 июня собирает команду на базе в Вите-Литовской, где они будут тренироваться, пока 30 июня не отправятся в Австрию на тренировочный сбор.
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов начнется 22-23 июля. Соперник "Динамо" станет известен на следующей неделе.
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