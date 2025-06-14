Дмитрий Бриф рассказал о задачах Динамо на Лигу чемпионов

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 23 июня вернется из отпуска. Затем у команды будет месяц на подготовку к старту еврокубков.

О планах на еврокубки в эксклюзивном комментарии порталу Новини.LIVE рассказал генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф.

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Дмитрий Бриф. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" предстоит тяжелый путь квалификаций

По словам Брифа, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский считает, что команда должна пройти весь путь квалификации и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Соответствующую задачу тренерскому штабу и команде поставило руководство клуба.

"Главный тренер "Динамо" уверен в том, что мы должны квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. Для нас это задача, которая стоит перед командой, потому что мы должны попасть, пройти весь путь квалификации, для того, чтобы Украина была представлена в Лиге чемпионов", — сказал Бриф.

Шовковский 23 июня собирает команду на базе в Вите-Литовской, где они будут тренироваться, пока 30 июня не отправятся в Австрию на тренировочный сбор.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов начнется 22-23 июля. Соперник "Динамо" станет известен на следующей неделе.

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