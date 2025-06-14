Динамо обновляет поля и базу команды перед стартом нового сезона

Тренировочная база "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

В украинской Премьер-лиге сейчас межсезонье и игроки разъехались по отпускам. В киевском "Динамо" этот период используют для различных работ на своей базе, академии и стадионе, поскольку инфраструктура клуба является крупнейшей в Украине.

Об изменениях на инфраструктурных объектах "Динамо" в эксклюзивном комментарии порталу Новини.LIVE рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Бриф.

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Дмитрий Бриф. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" проводит реновацию полей

Бриф сообщил, что этим летом клуб обновляет два футбольных поля: одно на базе, где играет команда U-19, уже отремонтировано и засеяно новым газоном, а второе — поле академии — тоже проходит реновацию после двухлетнего перерыва. Кроме этого, продолжается капитальный ремонт основной базы первой команды, начавшийся еще в прошлом году и он должен завершиться этим летом. Также планируются ремонтные работы на стадионе.

"Этим летом мы проведем реновацию двух полей. Первое поле у нас на базе и уже реновация закончена, сейчас уже оно засеяно и растет газон. Это поле номер 6, на котором проводят свои домашние матчи наша команда U-19.

Кроме этого, мы проводим аналогичную реновацию поля детской академии, которая уже последние два года не проводилась. Поэтому мы понимаем, что надо его тоже провести. На данный момент все.

Однако, мы будем, конечно, выполнять определенные ремонты работы и на стадионе. У нас сейчас полным ходом идет ремонт основной базы первой команды. Он уже идет, начиная с прошлого года и заканчивается в этом. Мы планируем, что за это лето, возможно, нам удастся его полностью провести реновацию", — сказал Бриф.

Отметим, что на объектах основной команды клуб должен поспешить, поскольку Александр Шовковский с подопечными выйдут из отпуска 23 июня и будут тренироваться на базе в Вите-Литовской, а 30 июня отправятся в Австрию на тренировочный сбор, который пройдет до 20 июля.

У киевлян на 22-23 июля будет запланирован матч квалификации Лиги чемпионов. Соперник определится 18 июня.

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