Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо летом будет ремонтировать стадион, базу и академию

Динамо летом будет ремонтировать стадион, базу и академию

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 15:06
Динамо обновляет поля и базу команды перед стартом нового сезона
Тренировочная база "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
Ключові моменти "Динамо" проводит реновацию полей

В украинской Премьер-лиге сейчас межсезонье и игроки разъехались по отпускам. В киевском "Динамо" этот период используют для различных работ на своей базе, академии и стадионе, поскольку инфраструктура клуба является крупнейшей в Украине.

Об изменениях на инфраструктурных объектах "Динамо" в эксклюзивном комментарии порталу Новини.LIVE рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Бриф.

Реклама
Читайте также:
Дмитрий Бриф
Дмитрий Бриф. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" проводит реновацию полей

Бриф сообщил, что этим летом клуб обновляет два футбольных поля: одно на базе, где играет команда U-19, уже отремонтировано и засеяно новым газоном, а второе — поле академии — тоже проходит реновацию после двухлетнего перерыва. Кроме этого, продолжается капитальный ремонт основной базы первой команды, начавшийся еще в прошлом году и он должен завершиться этим летом. Также планируются ремонтные работы на стадионе.

"Этим летом мы проведем реновацию двух полей. Первое поле у нас на базе и уже реновация закончена, сейчас уже оно засеяно и растет газон. Это поле номер 6, на котором проводят свои домашние матчи наша команда U-19.

Кроме этого, мы проводим аналогичную реновацию поля детской академии, которая уже последние два года не проводилась. Поэтому мы понимаем, что надо его тоже провести. На данный момент все.

Однако, мы будем, конечно, выполнять определенные ремонты работы и на стадионе. У нас сейчас полным ходом идет ремонт основной базы первой команды. Он уже идет, начиная с прошлого года и заканчивается в этом. Мы планируем, что за это лето, возможно, нам удастся его полностью провести реновацию", — сказал Бриф.

Отметим, что на объектах основной команды клуб должен поспешить, поскольку Александр Шовковский с подопечными выйдут из отпуска 23 июня и будут тренироваться на базе в Вите-Литовской, а 30 июня отправятся в Австрию на тренировочный сбор, который пройдет до 20 июля.

У киевлян на 22-23 июля будет запланирован матч квалификации Лиги чемпионов. Соперник определится 18 июня.

Напомним, экс-игрок сборной Украины Артем Милевский рассказал о "селебрити", которую боялся.

Расписание этапа по легкой атлетике, где выступит Ярослава Магучих.

Российский вратарь "ПСЖ" Сафонов не верит, что "ПСЖ" его продаст из-за трансфера Забарного.

Ранее свою красоту продемонстрировала украинская легкоатлетка Юлия Левченко.

Динамо УПЛ реконструкция газон Дмитрий Бриф
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации