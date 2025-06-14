Динамо оновлює поля й базу команди перед стартом нового сезону

Тренувальна база "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

В українській Прем'єр-лізі наразі міжсезоння й гравці роз'їхалися по відпустках. В київському "Динамо" цей період використовують для різноманітних робіт на своїй базі, академії та стадіоні, оскільки інфраструктура клубу є найбільшою в Україні.

Про зміни на інфраструктурних об’єктах "Динамо" в ексклюзивному коментарі порталу Новини.LIVE розповів генеральний директор клубу Дмитро Бріф.

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Дмитро Бріф. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" проводить реновації полів

Бріф повідомив, що цього літа клуб оновлює два футбольні поля: одне на базі, де грає команда U-19, вже відремонтовано та засіяно новим газоном, а друге — поле академії — теж проходить реновацію після дворічної перерви. Окрім цього, триває капітальний ремонт основної бази першої команди, який почався ще минулого року і має завершитися цього літа. Також плануються ремонтні роботи на стадіоні.

"Цим літом ми проведемо реновацію двох полів. Перше поле у нас на базі вже реновація закінчена, зараз вже воно засіяне і зростає газон. Це поле номер 6, на якому проводять свої домашні матчі наша команда U-19.

Окрім цього, ми проводимо аналогічну реновацію поля дитячої академії, яка вже останні два роки не проводилась. Тому ми розуміємо, що треба його теж провести. На цю мить все.

Однак, ми будемо, звісно, виконувати певні ремонти роботи і на стадіоні. У нас зараз повним ходом йде ремонт основної бази першої команди. Він вже йде, починаючи з минулого року і закінчується в цьому. Ми плануємо, що за цей літо, можливо, нам вдасться його повністю провести реновацію", — сказав Бріф.

Зазначимо, що на об’єктах основної команди клуб має поспішити, оскільки Олександр Шовковський з підопічними вийдуть з відпустки 23 червня й тренуватимуться на базі у Віті-Литовській, а 30 червня вирушать у Австрію на тренувальний збір, який пройде до 20 липня.

У киян на 22-23 липня буде запланований матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперник визначиться 18 червня.

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