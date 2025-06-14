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Головна Спорт У Динамо назвали цілі на єврокубки

У Динамо назвали цілі на єврокубки

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Дата публікації: 14 червня 2025 22:44
Дмитро Бріф розповів про завдання Динамо на Лігу чемпіонів
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Ключові моменти "Динамо" чекає важкий шлях кваліфікацій

Київське "Динамо" 23 червня повернеться з відпустки. Потім у команди буде місяць на підготовку до старту єврокубків.

Про плани на єврокубки в ексклюзивному коментарі порталу Новини.LIVE розповів генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф.

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Дмитро Бріф. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" чекає важкий шлях кваліфікацій

За словами Бріфа, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вважає, що команда має пройти весь шлях кваліфікації та вийти до групового етапу Ліги чемпіонів.

Відповідне завдання тренерському штабу та команді поставило керівництво клубу.

"Головний тренер "Динамо" впевнений в тому, що ми повинні кваліфікуватися в груповий етап Ліги чемпіонів.  Для нас це задача, яка стоїть перед командою,  бо ми повинні потрапити, пройти весь шлях кваліфікації,  для того, щоб Україна була представлена у Лізі чемпіонів", — сказав Бріф.

Шовковський 23 червня збирає команду на базі у Віті-Литовській, де вони тренуватимуться, поки 30 червня не вирушать в Австрію на тренувальний збір.

Другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів почнеться 22-23 липня. Суперник "Динамо" стане відомим наступного тижня.

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футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський Дмитро Бріф
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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