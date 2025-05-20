Контракт Караваева — в Динамо приняли сложное решение

Александр Караваев в объятиях главного тренера "Динамо" Александра Шовковского. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" приняло решение сохранить в составе универсального игрока Александра Караваева. Клуб и футболист достигли предварительной договоренности о продлении контракта еще на один сезон.

Срок действующего соглашения Караваева с "Динамо" истекает в конце нынешнего футбольного года, напоминает Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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В столичном клубе оценили опыт Александра Караваева, его универсальность и готовность оставаться частью проекта Александра Шовковского на переходном этапе. Несмотря на спады в игровой практике, тренерский штаб доверяет 32-летнему футболисту как ценному резервисту, способному сыграть на обоих флангах обороны и в полузащите. Новый контракт станет логичным продолжением сотрудничества.

Александр Караваев с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев в "Динамо"

Опытный футболист выступает за "бело-синих" с 2019 года. Ранее воспитанник "Шахтера" играл за "Севастополь", "Зарю" и турецкий "Фенербахче". В сезоне 2024/2025 он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи, часто выходил на замену и проявлял стабильность.

Ожидается, что официально о продлении будет объявлено летом. Руководство рассчитывает на опыт Караваева в еврокубках и внутреннем чемпионате, особенно в условиях возможных летних трансферов.

Напомним, у киевского "Динамо" могут возникнуть проблемы с приглашением в команду новых футболистов.

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