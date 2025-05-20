Контракт Караваєва — в Динамо ухвалили складне рішення

Олександр Караваєв в обіймах головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" ухвалило рішення зберегти у складі універсального гравця Олександра Караваєва. Клуб та футболіст досягли попередньої домовленості про продовження контракту ще на один сезон.

Термін чинної угоди Караваєва з "Динамо" закінчується наприкінці нинішнього футбольного року, нагадує Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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У столичному клубі оцінили досвід Олександра Караваєва, його універсальність і готовність залишатися частиною проєкту Олександра Шовковського на перехідному етапі. Попри спади в ігровій практиці, тренерський штаб довіряє 32-річному футболістові як цінному резервістові, здатному зіграти на обох флангах оборони й в півзахисті. Новий контракт стане логічним продовженням співпраці.

Олександр Караваєв із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Караваєв у "Динамо"

Досвідчений футболіст виступає за "біло-синіх" із 2019 року. Раніше вихованець "Шахтаря" грав за "Севастополь", "Зорю" та турецький "Фенербахче". У сезоні 2024/2025 він провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі, часто виходив на заміну і виявляв стабільність.

Очікується, що офіційно про продовження буде оголошено влітку. Керівництво розраховує на досвід Караваєва в єврокубках і внутрішньому чемпіонаті, особливо в умовах можливих літніх трансферів.

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