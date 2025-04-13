Динамо эмоционально отреагировало на ракетный удар по Сумам и призвало мир к действиям

Разбор завалов в Сумах. Фото: ГСЧС

В Сумах две российские баллистические ракеты унесли жизни 34 человек, из них двоих детей. Это событие возмутило многих украинских спортсменов.

К всеобщему возмущению также присоединилось киевское "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Киевляне возмущены событиями в Сумах

В клубе назвали атаку подлым ударом по гражданским, целью которого была только смерть украинцев.

В заявлении отметили, что украинцев убивают ежедневно — как на фронте, так и в тылу, различными видами вооружения. В "Динамо" подчеркнули, что к такому привыкнуть невозможно, и эти ужасы должны прекратиться.

"Футбольный клуб "Динамо" в очередной раз обращается к мировому сообществу. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей.

Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка — вот что поможет Украине, а уже потом придет дипломатия.

Наши искренние соболезнования близким погибших в Сумах и во всех других городах Украины, где каждый день россияне убивают наших земляков", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее будущий главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо выбрал лучшего голкипера между Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

Артем Милевский отреагировал на задержание Александра Алиева.

Украинские спортсмены отреагировали на ракетную атаку по Сумам.

Украинские призеры Кубка мира демонстративно отказались от фото с россиянками.