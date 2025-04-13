Динамо емоційно відреагувало на ракетний удар по Сумах і закликало світ до дій

Розбір завалів у Сумах. Фото: ДСНС

У Сумах дві російські балістичні ракети забрали життя 34 людей, з них двох дітей. Ця подія обурила багатьох українських спортсменів.

До загального обурення також приєдналося київське "Динамо".

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У клубі назвали атаку підлим ударом по цивільних, метою якого була лише смерть українців.

У заяві наголосили, що українців вбивають щодня — як на фронті, так і в тилу, різними видами озброєння. У "Динамо" підкреслили, що до такого звикнути неможливо, і ці жахіття мають припинитися.

"Футбольний клуб "Динамо" в черговий раз звертається до світової спільноти. Допоможіть нашій країні захистити себе, допоможіть зупинити цю звірську орду, яка вміє лише вбивати та калічити людей.

Підтримайте зусилля українців та нашу відчайдушну боротьбу за існування країни. На жаль, дипломатія з боку Росії виглядає саме так, як ми побачили це сьогодні. Зброя та фінансова підтримка — ось що допоможе Україні, а вже згодом прийде дипломатія.

Наші щирі співчуття близьким загиблих у Сумах та у всіх інших містах України, де кожного дня росіяни вбивають наших земляків", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше майбутній головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо вибрав кращого голкіпера між Андрієм Луніним та Тібо Куртуа.

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