Динамо подпишет защитника сборной ДР Конго Дье Калонжи

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" работает над усилением защиты в зимнее трансферное окно. Один из потенциальных новичков вскоре приедет в Украину.

О возможном трансфере в "Динамо" сообщил паблик STREAM FOOTBALL RDC.

Реклама

Читайте также:

Дье Калонжи. Фото: STREAM FOOTBALL RDC

Новичок для киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится усилить оборону 19-летним защитником сборной ДР Конго U-20 Дье Калонжи.

Футболист прибудет в Украину для заключения контракта.

"Динамо" уже давно следило за игроком и планировало трансфер еще после Кубка африканских наций U-20 весной 2025-го года, но этого не произошло из-за административных проблем.

Калонжи выступает в центре защиты клуба "Селесте" в ДР Конго. Он привлек внимание скаутов "Динамо" во время юношеского Кубка Африки, где показал стабильную игру.

Рост футболиста составляет 188 см, он сильно играет на втором этаже, имеет хороший отбор.

Отметим, что ранее клуб подписал центрека Алиу Тиаре, который конкурирует с Тарасом Михавко.

Напомним, вингер "Полесья" Владислав Велетень отказался от трансфера в "Динамо".

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо хочет провести бой против Ломаченко.