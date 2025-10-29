Динамо підпише захисника збірної ДР Конго Д’є Калонжи

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" працює над підсиленням захисту в зимове трансферне вікно. Один із потенційних новачків невдовзі приїде до України.

Про можливий трансфер в "Динамо" повідомив паблік STREAM FOOTBALL RDC.

Д'є Калонжи. Фото: STREAM FOOTBALL RDC

Новачок для київського "Динамо"

Київське "Динамо" готується підсилити оборону 19-річним захисником збірної ДР Конго U-20 Д'є Калонжи.

Футболіст прибуде в Україну для укладення контракту.

"Динамо" вже давно слідкувало за гравцем та планувало трансфер ще після Кубка африканських націй U-20 навесні 2025-го року, але цього не сталося через адміністративні проблеми.

Калонжи виступає в центрі захисту клуба "Селесте" у ДР Конго. Він привернув увагу скаутів "Динамо" під час юнацького Кубка Африки, де показав стабільну гру.

Зріст футболіста складає 188 см, він сильно грає на другому поверсі, має хороший відбір.

Зазначимо, що раніше клуб підписав центрека Аліу Тіаре, який конкурує з Тарасом Михавком.

Нагадаємо, вінгер "Полісся" Владислав Велетень відмовився від трансферу в "Динамо".

