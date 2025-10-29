Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Динамо їде футболіст африканської збірної

У Динамо їде футболіст африканської збірної

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 18:51
Оновлено: 18:51
Динамо підпише захисника збірної ДР Конго Д’є Калонжи
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" працює над підсиленням захисту в зимове трансферне вікно. Один із потенційних новачків невдовзі приїде до України.

Про можливий трансфер в "Динамо" повідомив паблік STREAM FOOTBALL RDC.

Реклама
Читайте також:
Дъе Калонжи
Д'є Калонжи. Фото: STREAM FOOTBALL RDC

Новачок для київського "Динамо"

Київське "Динамо" готується підсилити оборону 19-річним захисником збірної ДР Конго U-20 Д'є Калонжи.

Футболіст прибуде в Україну для укладення контракту.

"Динамо" вже давно слідкувало за гравцем та планувало трансфер ще після Кубка африканських націй U-20 навесні 2025-го року, але цього не сталося через адміністративні проблеми.

Калонжи виступає в центрі захисту клуба "Селесте" у ДР Конго. Він привернув увагу скаутів "Динамо" під час юнацького Кубка Африки, де показав стабільну гру.

Зріст футболіста складає 188 см, він сильно грає на другому поверсі, має хороший відбір.

Зазначимо, що раніше клуб підписав центрека Аліу Тіаре, який конкурує з Тарасом Михавком.

Нагадаємо, вінгер "Полісся" Владислав Велетень відмовився від трансферу в "Динамо".

Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше за тривалий час вийшов на публіку..

Філіппінський боксер Менні Пак'яо хоче провести бій проти Ломаченка.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ ДР Конго
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації