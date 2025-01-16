Вивчаренко признался, готово ли Динамо к матчу с Галатасараем

Игроки "Динамо" во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба

Футболист "Динамо" Константин Вивчаренко поделился подробностями о подготовке команды к оставшимся матчам основного турнира Лиги Европы. Киевской команде осталось сыграть с двумя соперниками.

Первым из них будет турецкий "Галатасарай", напомнил Вивчаренко в интервью официальному YouTube-каналу "Динамо".

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Константин Вивчаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Как "Динамо" сыграет с турками

Киевская команда не одержала ни одной победы в Лиге Европы и сумела забить только один гол. Константин Вивчаренко подтвердил, что для него и партнеров по команде важно исправить ситуацию. Игроки постепенно набирают форму, у них хорошее настроение и присутствует уверенность в собственных силах.

"Я сильно изменился по сравнению со своим первым собранием, разница ощутима. По игре я где-то в молодых игроках вижу себя, потому что у всех есть мандраж и волнение. Играть под нагрузкой это очень тяжело", — рассказал Вивчаренко.

Молодой футболист заявил, что "Динамо" уже на 85% готов к предстоящему поединку. Каждый товарищеский матч повышает уровень готовности киевской команды. Вивчаренко с оптимизмом ждет противостояние с "Галатасараем".

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