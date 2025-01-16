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У Динамо зробили важливу заяву про матч із Галатасараєм

16 січня 2025 12:52
Станіслав Костюк - Редактор
Вівчаренко зізнався, чи готове Динамо до матчу з Галатасараєм
Гравці "Динамо" під час тренування. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіст "Динамо" Костянтин Вівчаренко поділився подробицями про підготовку команди до матчів, що залишилися основного турніру Ліги Європи. Київській команді залишилося зіграти з двома суперниками.

Першим із них буде турецький "Галатасарай", нагадав Вівчаренко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу "Динамо".

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Костянтин Вівчаренко
Констянтин Вівчаренко у збірній України. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Як "Динамо" зіграє з турками

Київська команда не здобула жодної перемоги в Лізі Європи й зуміла забити лише один гол. Костянтин Вівчаренко підтвердив, що для нього та партнерів по команді важливо виправити ситуацію. Гравці поступово набирають форму, у них гарний настрій і присутня впевненість у власних силах.

"Я сильно змінився порівняно зі своїми першими зборами, різниця відчутна."По грі я десь у молодих гравцях бачу себе, тому що в усіх є мандраж і хвилювання. Грати під навантаженням це дуже важко", — розповів Вівчаренко.

Молодий футболіст заявив, що "Динамо" вже на 85% готове до майбутнього поєдинку. Кожен товариський матч підвищує рівень готовності київської команди. Вівчаренко з оптимізмом чекає на протистояння з "Галатасараєм".

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Ярослав Ракіцький опинився у прифронтовому місті Покровськ.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Костянтин Вівчаренко

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