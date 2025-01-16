Вівчаренко зізнався, чи готове Динамо до матчу з Галатасараєм

Гравці "Динамо" під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Футболіст "Динамо" Костянтин Вівчаренко поділився подробицями про підготовку команди до матчів, що залишилися основного турніру Ліги Європи. Київській команді залишилося зіграти з двома суперниками.

Першим із них буде турецький "Галатасарай", нагадав Вівчаренко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу "Динамо".

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Підопічні Олександра Шовковського продовжують готуватися на зборі в Туреччині до другої половини сезону. Першим офіційним матчем "Динамо" у 2025 році стане протистояння з "Галатасараєм" у Лізі Європи. "Біло-сині" цілеспрямовано готуються до цього поєдинку.

Констянтин Вівчаренко у збірній України. Фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko/

Як "Динамо" зіграє з турками

Київська команда не здобула жодної перемоги в Лізі Європи й зуміла забити лише один гол. Костянтин Вівчаренко підтвердив, що для нього та партнерів по команді важливо виправити ситуацію. Гравці поступово набирають форму, у них гарний настрій і присутня впевненість у власних силах.

"Я сильно змінився порівняно зі своїми першими зборами, різниця відчутна."По грі я десь у молодих гравцях бачу себе, тому що в усіх є мандраж і хвилювання. Грати під навантаженням це дуже важко", — розповів Вівчаренко.

Молодий футболіст заявив, що "Динамо" вже на 85% готове до майбутнього поєдинку. Кожен товариський матч підвищує рівень готовності київської команди. Вівчаренко з оптимізмом чекає на протистояння з "Галатасараєм".

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