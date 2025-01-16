Вівчаренко зізнався, чи готове Динамо до матчу з Галатасараєм

У Динамо зробили важливу заяву про матч із Галатасараєм
Футболіст "Динамо" Костянтин Вівчаренко поділився подробицями про підготовку команди до матчів, що залишилися основного турніру Ліги Європи. Київській команді залишилося зіграти з двома суперниками.
Першим із них буде турецький "Галатасарай", нагадав Вівчаренко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу "Динамо".
Підопічні Олександра Шовковського продовжують готуватися на зборі в Туреччині до другої половини сезону. Першим офіційним матчем "Динамо" у 2025 році стане протистояння з "Галатасараєм" у Лізі Європи. "Біло-сині" цілеспрямовано готуються до цього поєдинку.
Як "Динамо" зіграє з турками
Київська команда не здобула жодної перемоги в Лізі Європи й зуміла забити лише один гол. Костянтин Вівчаренко підтвердив, що для нього та партнерів по команді важливо виправити ситуацію. Гравці поступово набирають форму, у них гарний настрій і присутня впевненість у власних силах.
"Я сильно змінився порівняно зі своїми першими зборами, різниця відчутна."По грі я десь у молодих гравцях бачу себе, тому що в усіх є мандраж і хвилювання. Грати під навантаженням це дуже важко", — розповів Вівчаренко.
Молодий футболіст заявив, що "Динамо" вже на 85% готове до майбутнього поєдинку. Кожен товариський матч підвищує рівень готовності київської команди. Вівчаренко з оптимізмом чекає на протистояння з "Галатасараєм".
Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Ярослав Ракіцький опинився у прифронтовому місті Покровськ.
Керівництво "Арсеналу" вже знайшло новий клуб для захисника Олександра Зінченка, який втратив місце в основі "канонірів".
Лідер збірної України Анатолій Трубін отримає одразу дві пропозиції від відомих європейських клубів.
Читайте Новини.LIVE!