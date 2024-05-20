У Довбика есть цель на следующий сезон — эксперт предостерег Жирону
Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко не уверен, что Артем Довбик сможет успешно провести следующий сезон. Эксперт рассказал об опасности, с которой может столкнуться футболист.
Леоненко посоветовал Довбику еще более упорно работать на тренировках, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Артем Довбик стал одним из лучших игроков Ла Лиги в свой первый же сезон в Испании. Он забил уже 21 гол и сделал 9 результативных передач. Украинец претендует на звание главного бомбардира турнира.
Что Леоненко сказал о Довбике
Однако экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко считает, что Артему Довбику нельзя расслабляться. Он не исключает, что в следующем сезоне форвард может столкнуться с "голевой засухой".
"Довбику будет важно забить не меньше, чем в первом сезоне. От него будут ждать большее, чем, допустим, десять голов", — заявил Леоненко.
Эксперт считает, что любой футболист или команда могут хорошо себя проявить в одном сезоне, но столкнуться с кризисом на следующий год. Леоненко не исключает, что в следующем сезоне "Жирона" не сможет выступить настолько же хорошо.
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