У Довбика є мета наступного сезону — експерт застеріг Жирону
Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко не впевнений, що Артем Довбик зможе успішно провести наступний сезон. Експерт розповів про небезпеку, з якою може зіткнутися футболіст.
Леоненко порадив Довбику більш наполегливо працювати на тренуваннях, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Артем Довбик став одним із найкращих гравців Ла-Ліги у свій перший же сезон в Іспанії. Він забив уже 21 гол та зробив 9 результативних передач. Українець претендує на звання головного бомбардира турніру.
Що Леоненко сказав про Довбика
Проте ексфорвард збірної України Віктор Леоненко вважає, що Артему Довбику не можна розслаблюватись. Він не виключає, що наступного сезону форвард може зіткнутися з "гольовою посухою".
"Довбику буде важливо забити не менше, ніж у першому сезоні. Від нього чекатимуть більше, ніж, припустимо, десять голів", — заявив Леоненко.
Експерт вважає, що будь-який футболіст чи команда можуть добре себе проявити в одному сезоні, але зіштовхнутися із кризою на наступний рік. Леоненко не виключає, що наступного сезону "Жирона" не зможе виступити настільки ж добре.
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