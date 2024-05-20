У Довбика є мета наступного сезону — експерт застеріг Жирону

Артем Довбик перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко не впевнений, що Артем Довбик зможе успішно провести наступний сезон. Експерт розповів про небезпеку, з якою може зіткнутися футболіст.

Леоненко порадив Довбику більш наполегливо працювати на тренуваннях, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Артем Довбик став одним із найкращих гравців Ла-Ліги у свій перший же сезон в Іспанії. Він забив уже 21 гол та зробив 9 результативних передач. Українець претендує на звання головного бомбардира турніру.

Довбик перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Що Леоненко сказав про Довбика

Проте ексфорвард збірної України Віктор Леоненко вважає, що Артему Довбику не можна розслаблюватись. Він не виключає, що наступного сезону форвард може зіткнутися з "гольовою посухою".

"Довбику буде важливо забити не менше, ніж у першому сезоні. Від нього чекатимуть більше, ніж, припустимо, десять голів", — заявив Леоненко.

Експерт вважає, що будь-який футболіст чи команда можуть добре себе проявити в одному сезоні, але зіштовхнутися із кризою на наступний рік. Леоненко не виключає, що наступного сезону "Жирона" не зможе виступити настільки ж добре.

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