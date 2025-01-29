Довбик получил важное сообщение от одной из бригад ВСУ

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Футболист итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик не забывает о событиях в родной стране. Он систематически помогает одному из подразделений ВСУ.

Спортсмен получил памятный знак в благодарность за помочь армии, сообщает в Facebook 25-й отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

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Бывший футболист "Днепра-1" Артем Довбик регулярно помогает Сичеславской бригаде даже после отъезда за границу. В прошлом сезоне форвард выступал в Испании, сейчас он играет в Италии. Все это время спортсмен постоянно помогает 3 парашютно-десантному батальону и бригаде в целом.

Артем Довбик с подарком. Фото: Facebook

Бойцы Сичеславской бригады ценят помощь Довбика и регулярно смотрят матчи с участием Артема. Недавно украинец получил специальный памятный подарок от военнослужащих. Свою волонтерскую деятельность футболист никак не анонсирует.

Артем Довбик (справа) на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик в Италии

Нынешний сезон неоднозначно складывается для украинского форварда. Он работает под руководством уже третьего тренера за шесть последних месяцев в "Роме".

Нынешний наставник римской команды Клаудио Раньери высоко ценит профессиональные качества Артема Довбика и помогает ему привыкнуть к игре "волков". В этом сезоне украинец провел за "Рому" уже 28 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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