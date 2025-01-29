Довбик отримав важливе повідомлення однієї з бригад ЗСУ

Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Футболіст італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик не забуває про події в рідній країні. Він систематично допомагає одному з підрозділів ЗСУ.

Спортсмен отримав пам'ятний знак на знак подяки за допомогу армії, повідомляє в Facebook 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

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Колишній футболіст "Дніпра-1" Артем Довбик регулярно допомагає Січеславській бригаді навіть після від'їзду за кордон. Минулого сезону форвард виступав в Іспанії, зараз він грає в Італії. Увесь цей час спортсмен постійно допомагає 3 парашутно-десантному батальйону та бригаді загалом.

Артем Довбик із подарунком. Фото: Facebook

Бійці Січеславської бригади цінують допомогу Довбика і регулярно дивляться матчі за участю Артема. Нещодавно українець отримав спеціальний пам'ятний подарунок від військовослужбовців. Свою волонтерську діяльність футболіст ніяк не анонсує.

Артем Довбик (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик в Італії

Нинішній сезон неоднозначно складається для українського форварда. Він працює під керівництвом уже третього тренера за шість останніх місяців у "Ромі".

Нинішній наставник римської команди Клаудіо Раньєрі високо цінує професійні якості Артема Довбика та допомагає йому звикнути до гри "вовків". Цього сезону українець провів за "Рому" вже 28 матчів, у яких забив 12 голів і зробив 2 результативні передачі.

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