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У Довбика снова проблемы со здоровьем — когда он вернется в игру

7 февраля 2025 16:42
Станислав Костюк - Редактор
Довбик не сможет играть за Рому в ближайших матчах
Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Станислав Костюк - Редактор

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик снова был исключен из состава столичной команды. У форварда сборной Украины есть проблемы со здоровьем. 

Журналисты узнали, почему Довбик опять перестал играть, сообщает Corriere Giallorosso

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Участие Артема Довбика в матче чемпионата Италии против "Венеции" исключено. Украинский форвард не сможет помочь римской "Роме" в ближайшее воскресенье. Футболист снова получил травму и вернулся в лазарет клуба. 

Артем Довбик
Артем Довбик и Лоренцо Пеллегрини. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Подробности инцидента с Довбиком 

Главный тренер итальянской команды подтвердил, что 27-летний голеадор получил травму колена. Артем Довбик испытывает дискомфорт и пока не может ни играть, ни тренироваться с обычной нагрузкой. 

Пока неизвестно, когда Довбик сможет вернуться на поле. Это уже не первые неприятности со здоровьем в этом сезоне для Артема. Чаще всего его как раз беспокоят боли в колене. Место украинца в основном составе "Ромы" займет Эльдор Шомуродов из Узбекистана. 

После 23 матчей Серии А римская команда занимает 9 место в турнирной таблице. На счету Довбика 12 голов во всех турнирах.  

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спорт футбол Артем Довбик Серия А травма ФК Рома (Рим)
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