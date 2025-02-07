Довбик не сможет играть за Рому в ближайших матчах

Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик снова был исключен из состава столичной команды. У форварда сборной Украины есть проблемы со здоровьем.

Журналисты узнали, почему Довбик опять перестал играть, сообщает Corriere Giallorosso.

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Участие Артема Довбика в матче чемпионата Италии против "Венеции" исключено. Украинский форвард не сможет помочь римской "Роме" в ближайшее воскресенье. Футболист снова получил травму и вернулся в лазарет клуба.

Артем Довбик и Лоренцо Пеллегрини. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Подробности инцидента с Довбиком

Главный тренер итальянской команды подтвердил, что 27-летний голеадор получил травму колена. Артем Довбик испытывает дискомфорт и пока не может ни играть, ни тренироваться с обычной нагрузкой.

Пока неизвестно, когда Довбик сможет вернуться на поле. Это уже не первые неприятности со здоровьем в этом сезоне для Артема. Чаще всего его как раз беспокоят боли в колене. Место украинца в основном составе "Ромы" займет Эльдор Шомуродов из Узбекистана.

После 23 матчей Серии А римская команда занимает 9 место в турнирной таблице. На счету Довбика 12 голов во всех турнирах.

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