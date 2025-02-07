Довбик не зможе грати за Рому в найближчих матчах

Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форварда італійської "Роми" Артема Довбика знову виключили зі складу столичної команди. У форварда збірної України є проблеми зі здоров'ям.

Журналісти дізналися, чому Довбик знову перестав грати, повідомляє Corriere Giallorosso.

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Участь Артема Довбика в матчі чемпіонату Італії проти "Венеції" виключена. Український форвард не зможе допомогти римській "Ромі" найближчої неділі. Футболіст знову зазнав травми й повернувся до лазарету клубу.

Артем Довбик та Лоренцо Пеллегріні. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Подробиці інциденту з Довбиком

Головний тренер італійської команди підтвердив, що 27-річний голеадор отримав травму коліна. Артем Довбик відчуває дискомфорт і поки що не може ані грати, ані тренуватися зі звичайним навантаженням.

Поки не відомо, коли Довбик зможе повернутися на поле. Це вже не перші неприємності зі здоров'ям у цьому сезоні для Артема. Найчастіше його якраз турбують болі в коліні. Місце українця в основному складі "Роми" займе Ельдор Шомуродов з Узбекистану.

Після 23 матчів Серії А римська команда посідає 9 місце в турнірній таблиці. На рахунку Довбика 12 голів у всіх турнірах.

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