У Франкова было хорошо с юмором — Мочанов вспомнил несколько забавных историй

Алексей Мочанов на похоронах Артема Франкова. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Украинский спортивный журналист Артем Франков был известен далеко за пределами родной страны. На церемонию прощания с бывшим главным редактором "Футбола" пришли коллеги, спортсмены и простые поклонники творчества Франкова.

Журналист и автогонщик Алексей Мочанов в эксклюзивном интервью порталу Новини.LIVE рассказал, каким человеком был Артем Франков.

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Похороны Артема Франкова прошли второго ноября на Байковом кладбище в Киеве. На церемонию пришли родные и близкие журналиста, а также многие коллеги и спортсмены. Одним из них оказался Алексей Мочанов.

Алексей Мочанов на церемонии прощания с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Истории об Артеме Франкове

Автомобильный эксперт считает Артема Франкова одной из главных звезд украинской спортивной журналистики и человеком энциклопедических знаний.

"Франкову не нужен был Google. Это Google спрашивал у Франкова, а не наоборот. Он был очень умным человеком и хотел "подтягивать" уровень знаний людей о футболе. И он не любил глупых людей. По нашему общему мнению, глупый человек — не тот, кто совершает неправильные поступки, а то, кто боится задать глупый вопрос, совершает одну и то же глупость несколько раз подряд, не делает выводы и начинает оправдываться.

Тема был непростым человеком. В 2012-м году мы поехали к Шустеру. У него была проблема с вызовом такси и я решил подвезти Артема. И вот он сел на заднее сидение. У него ж, казалось бы, все неправильно: косоглазый, картавый, толстый, ушастый, толстый, с залысинами — собрал в себе все, что можно. Едим мы к нему домой на Оболонь. Я обернулся и сказал: "Тема, когда мне давали этот спайдер, то говорили, что все красивые девки страны будут моими. Я никогда не думал, что первым человеком, который сядет ко мне на заднее сиденье, будет, таким как ты. Он понимал юмор, мы никогда друг на друга не обижались.

Была еще история. Мы сидели у Андрюхи Гусина, ели мясо. Собралась большая компания, был и Сергей Ребров, еще на тот момент украинец Тимощук, Макс Шацких, Саня Шовковский. Мы разговорились, а Франкова тогда с нами не было. Меня спросили, разбираюсь ли я в футболе. Ответил, что чуть-чуть разбираюсь. И мне задали один провокационный вопрос. Я отошел в сторону, позвонил Артему, попросил его помочь с ответом. И получил энциклопедическую справку. Я вернулся за стол и все повторил. Ребров подумал, что я это действительно знаю. С тех пор смотрел на меня широко открытыми глазами.

Мы потеряли большой кусок жизни. Артем был безобидным и выдающимся человеком. Очень жалко, что он так рано ушел. Мы будем его помнить самым добрым словом", — пообещал Алексей Мочанов.

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