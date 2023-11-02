У Франкова було добре з гумором — Мочанов згадав кілька кумедних історій

Олексій Мочанов на похороні Артема Франкова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Український спортивний журналіст Артем Франков був відомий далеко за межами рідної країни. На церемонію прощання з колишнім головним редактором "Футболу" прийшли колеги, спортсмени та прості шанувальники творчості Франкова.

Журналіст та автогонщик Олексій Мочанов в ексклюзивному інтерв'ю порталу Новини.LIVE розповів, якою людиною був Артем Франков.

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Похорон Артема Франкова пройшов другого листопада на Байковому цвинтарі в Києві. На церемонію прийшли рідні та близькі журналісти, а також багато колег та спортсменів. Одним із них виявився Олексій Мочанов.

Олексій Мочанов на церемонії прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Історії про Артема Франкова

Автомобільний експерт вважає Артема Франкова однією з головних зірок української спортивної журналістики та людиною енциклопедичних знань.

"Франкову не потрібен був Google. Це Google запитував у Франкова, а не навпаки. Він був дуже розумною людиною і хотів "підтягувати" рівень знань людей про футбол. І він не любив дурних людей. На нашу загальну думку, дурна людина — не та, хто робить неправильні вчинки, бо, хто боїться поставити дурне питання, робить те саме дурість кілька разів поспіль, робить висновки та починає виправдовуватися.

Артем був непростою людиною. У 2012-му році ми поїхали до Шустера. У нього була проблема з викликом таксі, і я вирішив підвезти Артема. І ось він сів на заднє сидіння. У нього ж, здавалося б, все неправильно: косоокий, картавий, товстий, вухатий, товстий, із залисинами — зібрав у собі все, що можна. Їмо ми до нього додому на Оболонь. Я обернувся і сказав: "Тема, коли мені давали цей спайдер, то казали, що всі красиві дівки країни будуть моїми. Я ніколи не думав, що першою людиною, яка сяде до мене на заднє сидіння, буде такою, як ти. Він розумів гумор, ми ніколи один на одного не ображалися.

Була ще історія. Ми сиділи в Андрюхи Гусіна, їли м'ясо. Зібралася велика компанія, був і Сергій Ребров, ще на той момент українець Тимощук, Макс Шацьких, Саня Шовковський. Ми розмовляли, а Франкова тоді з нами не було. Мене запитали, чи я розбираюся у футболі. Відповів, що трохи розбираюся. І мені поставили одне провокаційне питання. Я відійшов убік, зателефонував Артему, попросив його допомогти з відповіддю. І одержав енциклопедичну довідку. Я повернувся до столу і все повторив. Ребров подумав, що це дійсно знаю. З того часу дивився на мене широко розплющеними очима.

Ми втратили великий шматок життя. Артем був невинною і видатною людиною. Жаль, що він так рано пішов. Ми його пам'ятатимемо найдобрішим словом", — пообіцяв Олексій Мочанов.

Завжди мене критикував — Алієв розповів про стосунки з Артемом Франковим.

Нагадаємо, на фронті загинув український спортсмен і тренер — він служив у батальйоні "Вовки Да Вінчі".

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".