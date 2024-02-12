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В футболиста попала молния во время матча — вердикт врачей шокировал

12 февраля 2024 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В футболиста попала молния во время матча — вердикт врачей шокировал
Гроза с молнией в Индонезии. Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Индонезии футболист стал случайной жертвой буйства стихии. Во время матча началась гроза, во время которой молния ударила прямо в одного из игроков. 

Жертву столкновения с природным явлением сумели оперативно доставить в госпиталь, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Detik.

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В городе Бандунг, который находится в Индонезии, произошла трагедия. В рамкам местного чемпионата по футболу провели матч, во время которого резко испортилась погода. Начался дождь, он перешел в ливень с молниями. Судья не успел увести футболистов в раздевалку. В одного из игроков прямо на поле попала молния. 

Молния
Удар молнии в землю. Фото: InstagramНазвание

Что случилось с футболистом 

Пострадавшим спортсменом стал полузащитник одной из местных команд Септиан Рахарджа. Очевидцы сообщили, что в игрока внезапно попала молния, после чего он без сознания упал на газон. На стадионе находилась дежурная бригада врачей, которая сумела оперативно доставить спортсмена в госпиталь. 

Несмотря на действия докторов, Септиан Рахарджа скончался в больнице. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали поражение практически всех внутренних органов, а также ожоги большей части тела спортсмена.

При этом родственники Септиана отказались от проведения вскрытия тела игрока. Они заявили, что гибель футболиста стала "волей бога". 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

Тем временем бывший футболист киевского "Динамо" сменил команду и ярко дебютировал в новом чемпионате

трагедия
спорт
Индонезия
футбол
молния

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