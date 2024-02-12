В футболиста попала молния во время матча — вердикт врачей шокировал

Гроза с молнией в Индонезии. Фото: instagram

В Индонезии футболист стал случайной жертвой буйства стихии. Во время матча началась гроза, во время которой молния ударила прямо в одного из игроков.

Жертву столкновения с природным явлением сумели оперативно доставить в госпиталь, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Detik.

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Удар молнии в землю. Фото: InstagramНазвание

Что случилось с футболистом

Пострадавшим спортсменом стал полузащитник одной из местных команд Септиан Рахарджа. Очевидцы сообщили, что в игрока внезапно попала молния, после чего он без сознания упал на газон. На стадионе находилась дежурная бригада врачей, которая сумела оперативно доставить спортсмена в госпиталь.

Несмотря на действия докторов, Септиан Рахарджа скончался в больнице. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи констатировали поражение практически всех внутренних органов, а также ожоги большей части тела спортсмена.

При этом родственники Септиана отказались от проведения вскрытия тела игрока. Они заявили, что гибель футболиста стала "волей бога".

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