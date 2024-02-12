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У футболіста потрапила блискавка під час матчу — вердикт лікарів шокував

12 лютого 2024 10:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У футболіста потрапила блискавка під час матчу — вердикт лікарів шокував
Гроза з блискавкою в Індонезії. Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В Індонезії футболіст став випадковою жертвою стихії. Під час матчу розпочалася гроза, під час якої блискавка вдарила прямо в одного із гравців.

Жертву зіткнення з природним явищем зуміли оперативно ушпиталити, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Detik.

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У місті Бандунг, яке розташовується в Індонезії, сталася трагедія. У рамках місцевого чемпіонату з футболу провели матч, під час якого різко зіпсувалася погода. Почався дощ, він перейшов у зливу з блискавками. Суддя не встиг відвести футболістів у роздягальню. В одного з гравців прямо на поле потрапила блискавка.

Блискавка
Удар блискавки в землю. Фото: Instagram

Що трапилося з футболістом

Постраждалим спортсменом став півзахисник однієї із місцевих команд Септіан Рахарджа. Очевидці повідомили, що в гравця раптово потрапила блискавка, після чого він непритомний впав на газон. На стадіоні була чергова бригада лікарів, яка зуміла оперативно доставити спортсмена до госпіталю.

Попри дії лікарів, Септіан Рахарджа помер у госпіталі. Його травми виявилися несумісними з життям. Медики констатували поразку практично всіх внутрішніх органів, а також опіки більшої частини тіла спортсмена.

При цьому родичі Септіана відмовилися від розтину тіла гравця. Вони заявили, що загибель футболіста стала "волею бога".

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України. 

Тим часом колишній футболіст київського "Динамо" змінив команду та яскраво дебютував у новому чемпіонаті.

трагедія
спорт
Індонезія
футбол
блискавка

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