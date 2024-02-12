У футболіста потрапила блискавка під час матчу — вердикт лікарів шокував

Гроза з блискавкою в Індонезії. Фото: instagram

В Індонезії футболіст став випадковою жертвою стихії. Під час матчу розпочалася гроза, під час якої блискавка вдарила прямо в одного із гравців.

Жертву зіткнення з природним явищем зуміли оперативно ушпиталити, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Detik.

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У місті Бандунг, яке розташовується в Індонезії, сталася трагедія. У рамках місцевого чемпіонату з футболу провели матч, під час якого різко зіпсувалася погода. Почався дощ, він перейшов у зливу з блискавками. Суддя не встиг відвести футболістів у роздягальню. В одного з гравців прямо на поле потрапила блискавка.

Удар блискавки в землю. Фото: Instagram

Що трапилося з футболістом

Постраждалим спортсменом став півзахисник однієї із місцевих команд Септіан Рахарджа. Очевидці повідомили, що в гравця раптово потрапила блискавка, після чого він непритомний впав на газон. На стадіоні була чергова бригада лікарів, яка зуміла оперативно доставити спортсмена до госпіталю.

Попри дії лікарів, Септіан Рахарджа помер у госпіталі. Його травми виявилися несумісними з життям. Медики констатували поразку практично всіх внутрішніх органів, а також опіки більшої частини тіла спортсмена.

При цьому родичі Септіана відмовилися від розтину тіла гравця. Вони заявили, що загибель футболіста стала "волею бога".

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