Тренер Канады раскрыл тактику победы над Украиной

Джесси Марш. Фото: instagram.com/jessemarsch.15

В товарищеском матче против Украины, который состоялся 7 июня в Торонто в рамках турнира Canadian Shield, сборная Канады победила со счетом 4:2. Подопечные Сергея Реброва проигрывали 0:4, но в конце игры хозяева позволили дважды забить украинцам.

По поводу матча высказался главный тренер Канады Джесси Марш в комментарии Canadian Soccer Daily.

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Главный тренер сборной Канады рассказал о тактическом плане на матч. Марш признался, что команда стремилась усложнить игру для соперника, понимая, что Украина периодически будет контролировать мяч.

По словам тренера, они рассчитывали получить преимущество в переходных фазах, и именно таким образом были забиты первые три гола.

"Мы стремились сделать игру более сложной. Понимали, что Украина эпизодически будет контролировать мяч, и пытались этому помешать. Рассчитывали получить преимущество на переходах — именно так и удалось забить первые три гола", — сказал тренер.

Также Марш отметил эффективность команды в контратаках, где Джонатан Дэвид оформил дубль, а Промис Дэвид и Таджон Бьюкенен добавили по голу.

Напомним, Ребров ранее назвал причины поражения сборной Украины от Канады.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который не поехал в Канаду, может сменить команду.

Полузащитник "Динамо" Киев Владимир Бражко ответил, почему не входит в планы Реброва.

Клуб из Первой лиги активно ведет себя на трансферном рынке, потому что хочет усилить состав для выхода в УПЛ.