Тренер Канады раскрыл тактику победы над Украиной

В Канаде рассказали, как удалось деклассировать сборную Украины
В товарищеском матче против Украины, который состоялся 7 июня в Торонто в рамках турнира Canadian Shield, сборная Канады победила со счетом 4:2. Подопечные Сергея Реброва проигрывали 0:4, но в конце игры хозяева позволили дважды забить украинцам.
По поводу матча высказался главный тренер Канады Джесси Марш в комментарии Canadian Soccer Daily.
Как канадцы обыграли Украину
Главный тренер сборной Канады рассказал о тактическом плане на матч. Марш признался, что команда стремилась усложнить игру для соперника, понимая, что Украина периодически будет контролировать мяч.
По словам тренера, они рассчитывали получить преимущество в переходных фазах, и именно таким образом были забиты первые три гола.
"Мы стремились сделать игру более сложной. Понимали, что Украина эпизодически будет контролировать мяч, и пытались этому помешать. Рассчитывали получить преимущество на переходах — именно так и удалось забить первые три гола", — сказал тренер.
Также Марш отметил эффективность команды в контратаках, где Джонатан Дэвид оформил дубль, а Промис Дэвид и Таджон Бьюкенен добавили по голу.
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