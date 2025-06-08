Тренер Канади розкрив тактику перемоги над Україною

Джессі Марш. Фото: instagram.com/jessemarsch.15

У товариському матчі проти України, який відбувся 7 червня в Торонто в рамках турніру Canadian Shield, збірна Канади перемогла з рахунком 4:2. Підопічні Сергія Реброва програвали 0:4, але в кінці гри господарі дозволили двічі забити українцям.

Стосовно матчу висловився головний тренер Канади Джессі Марш в коментарі Canadian Soccer Daily.

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Головний тренер збірної Канади розповів про тактичний план на матч. Марш зізнався, що команда прагнула ускладнити гру для суперника, розуміючи, що Україна періодично контролюватиме м’яч.

За словами тренера, вони розраховували здобути перевагу в перехідних фазах, і саме таким чином були забиті перші три голи.

"Ми прагнули зробити гру складнішою. Розуміли, що Україна епізодично контролюватиме м’яч, і намагалися цьому завадити. Розраховували отримати перевагу на переходах — саме так і вдалося забити перші три голи", — сказав тренер.

Також Марш відзначив ефективність команди в контратаках, де Джонатан Девід оформив дубль, а Проміс Девід і Таджон Б’юкенен додали по голу.

Нагадаємо, Ребров раніше назвав причини поразки збірної України від Канади.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який не поїхав у Канаду, може змінити команду.

Півзахисник "Динамо" Київ Володимир Бражко відповів, чому не входить в плани Реброва.

Клуб з Першої ліги активно поводить себе на трансферному ринку, бо хоче посилити склад для виходу в УПЛ.