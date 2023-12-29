Во Львове во время обстрела погиб экс-игрок сборной Украины Виктор Кобзистый

Бывший игрок сборной Украины Виктор Кобзистый. Фото: telegraf.in.ua

29 декабря при обстреле Львова российскими ракетами погиб известный украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзистый. Жертве вражеской атаки было 44 года.

Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

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Как погиб известный украинский баскетболист

Никулин и Бродский не сообщили детали гибели. Известно лишь, что Кобзист погиб после удара российской ракеты.

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса.

Соболезнование близким и родным", — написал Никулин.

Кобзистый как игрок сборной Украины выступал на Евробаскетах в 2001 и 2005 годах.

В Украине Кобзистый играл за мариупольский "Азовмаш", киевский "Будивельник" и "Днепр". В составе столичного клуба Виктор стал чемпионом Украины, после чего завершил карьеру.

В 2014 году Кобзистый работал тренером БК "ДнепрАЗОТ" из Каменского, а в 2015-м стал президентом БК "Кремень" Кременчуг.

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