У Львові під час обстрілу загинув ексгравець збірної України Віктор Кобзистий

Колишній гравець збірної України Віктор Кобзистий. Фото: telegraf.in.ua

29 грудня під час обстрілу Львова російськими ракетами загинув відомий український баскетболіст та тренер Віктор Кобзистий. Жертві ворожої атаки було 44 роки.

Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін та президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

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Як загинув відомий український баскетболіст

Нікулін та Бродський не повідомили деталі загибелі. Відомо лише, що Кобзистий загинув після удару російської ракети.

"Cьогодні під час підступного обстрілу рашистскими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу.

Співчуття близьким та рідним", — написав Нікулін.

Кобзистий як гравець збірної України виступав на Євробаскетах у 2001 та 2005 роках.

В Україні Кобзистий виступав за маріупольський "Азовмаш", київський "Будівельник" та "Дніпро". У складі столичного клубу Віктор став чемпіоном України, а після цього завершив кар’єру.

У 2014 році Кобзистий працював тренером БК "ДніпроАЗОТ" з Кам’янського, а у 2015-му став президентом БК "Кремінь" Кременчуг.

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