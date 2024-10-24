Мудрик забил гол и совершил два ассиста в матче Челси против Панатинаикоса

Мудрик с партнером по команде. Фото: Reuters

В третьем туре основного раунда Лиги Конференций "Челси" противостоит греческому "Панатинаикосу". С первых минут на поле вышел украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

Украинцу удалось забить гол и совершить два ассиста, сообщил портал Новини.LIVE.

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На 22-й минуте партнеры перевели мяч на левый фланг, где Мудрик ворвался в штрафную и отдал пас на Жоао Фелиша, который в касание переправил мяч в ворота.

На 46-й минуте Нету навесил с правого фланга на вратарскую линию, где Мудрик всех опередил и пробил головой, сделав счет 0:2.

Второй голевой пас Мудрик отдал на 55-й минуте. Михаил отдал на линию штрафной, откуда Фелиш оформил дубль.

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