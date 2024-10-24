Мудрик забив гол і зробив два асисти у матчі Челсі проти Панатінаікоса

Мудрик з партнером по команді. Фото: Reuters

У третьому турі основного раунду Ліги Конференцій "Челсі" протистоїть грецькому "Панатінаікосу". З перших хвилин на поле вийшов український вінгер лондонців Михайло Мудрик.

Українцю вдалося забити гол та зробити два асисти, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 22-й хвилині партнери перевели м’яч на лівий фланг, де Мудрик увірвався в штрафну та віддав пас на Жоао Феліша, який у дотик переправив м’яч у ворота.

На 46-й хвилині Нету навісив з правого флангу на лінію воротарської, де Мудрик всіх випередив та пробив головою, зробивши рахунок 0:2.

Другий гольовий пас Мудрик віддав на 55-й хвилині. Михайло віддав на лінію штрафного майданчика, звідки Феліш оформив дубль.

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