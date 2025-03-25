Футболист сборной Украины не сыграет до конца сезона из-за травмы

Максим Таловеров благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/only1argyle/

У защитника сборной Украины Максима Таловерова нет шансов еще хотя бы раз выйти на поле в нынешнем сезоне. Повреждение колена игрока оказалось слишком серьезным.

Таловеров будет восстанавливаться от этой травмы как минимум несколько месяцев, сообщил официальный сайт "Плимута".

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Футболист английского "Плимута" Максим Таловеров не смог сыграть в недавних матчах Лиги Наций за сборную Украины. Защитник прибыл в лагерь национальной команды с травмой, из-за чего уже сутки спустя вернулся в расположение клуба. Повреждение игрока оказалось слишком серьезным.

Максим Таловеров празднует гол. Фото: instagram.com/only1argyle/

Что в "Плимуте" сказали о Таловерове

Украинский футболист прошел углубленное медицинское обследование в Англии. Врачи констатировали, что защитник не сможет выходить на поле как минимум в течение 7 недель. Это означает, что он уже не сыграет за "Плимут", который борется за сохранение прописки в Чемпионшипе, в нынешнем сезоне.

Таловеров получил травму в предыдущем матче за "Плимут". Тренер команды Мирон Муслич назвал украинца настоящим бойцом и одним из лидеров команды, а также пожелал ему как можно быстрее вернуться в строй. Наставник заявил, что Максим подавлен и расстроен из-за того, что не сможет играть.

В этом сезоне Таловеров провел на клубном уровне 30 матчей, в которых забил 2 гола. Сборная Украины свои следующие поединки сыграет летом, она встретится в товарищеских матчах с командами Канады и Новой Зеландии.

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