Футболіст збірної України не зіграє до кінця сезону через травму

Максим Таловєров дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/only1argyle/

У захисника збірної України Максима Таловєрова немає шансів ще хоча б раз вийти на поле в нинішньому сезоні. Пошкодження коліна гравця виявилося занадто серйозним.

Таловєров відновлюватиметься від цієї травми щонайменше декілька місяців, повідомив офіційний сайт "Плімута".

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Футболіст англійського "Плімута" Максим Таловєров не зміг зіграти в недавніх матчах Ліги Націй за збірну України. Захисник прибув до табору національної команди з травмою, через що вже через добу повернувся в розташування клубу. Пошкодження гравця виявилося занадто серйозним.

Максим Таловєров святкує гол. Фото: instagram.com/only1argyle/

Що в "Плімуті" сказали про Таловєрова

Український футболіст пройшов поглиблене медичне обстеження в Англії. Лікарі констатували, що захисник не зможе виходити на поле щонайменше протягом 7 тижнів. Це означає, що він уже не зіграє за "Плімут", який бореться за збереження прописки в Чемпіоншипі, в нинішньому сезоні.

Таловєров отримав травму в попередньому матчі за "Плімут". Тренер команди Мирон Муслич назвав українця справжнім бійцем й одним із лідерів команди, а також побажав йому якнайшвидше повернутися до ладу. Наставник заявив, що Максим пригнічений і засмучений через те, що не зможе грати.

У цьому сезоні Таловєров провів на клубному рівні 30 матчів, у яких забив 2 голи. Збірна України свої наступні поєдинки зіграє влітку, вона зустрінеться в товариських матчах із командами Канади та Нової Зеландії.

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