Ашур раскритиковал судейство после матча Полесья с Динамо

Тренер Имад Ашур во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

В рамках 12 тура чемпионат Украины по футболу "Полесье" проиграло на выезде "Динамо". Житомирская команда провела половину матча в меньшинстве.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур не имеет претензий к своим подопечным, сообщает "Динамомания".

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Имад Ашур признал, что матч против "Динамо" получился тяжелым для житомирских футболистов. Наставник считает общекомандный прессинг важной частью успешных результатов, однако игроки "Полесья" были вынуждены большую часть поединка провести в обороне.

Удаление во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ашур критикует судейство

Тренер "Полесья" заявил, что недоволен результатом матча, но при этом у него нет претензий к самоотдаче футболистов. Он подтвердил, что игроки житомирской команды стали более психологически устойчивыми, и ментальность футболистов продолжает меняться в лучшую сторону.

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При этом у Имада Ашура есть претензии к работе бригады арбитров, которая оставила "Полесье" в меньшинстве в матче с лидером чемпионата Украины. Тренер заявил, что ему не стыдно за этот поединок, а вот "другим людям должно быть стыдно".

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