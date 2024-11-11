Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Полесье обвинили судей в поражении от Динамо arrow

В Полесье обвинили судей в поражении от Динамо

11 ноября 2024 09:10
Станислав Костюк - Редактор
Ашур раскритиковал судейство после матча Полесья с Динамо
Тренер Имад Ашур во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/
Станислав Костюк - Редактор

В рамках 12 тура чемпионат Украины по футболу "Полесье" проиграло на выезде "Динамо". Житомирская команда провела половину матча в меньшинстве. 

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур не имеет претензий к своим подопечным, сообщает "Динамомания". 

Читайте также:

Имад Ашур признал, что матч против "Динамо" получился тяжелым для житомирских футболистов. Наставник считает общекомандный прессинг важной частью успешных результатов, однако игроки "Полесья" были вынуждены большую часть поединка провести в обороне. 

Полесье
Удаление во время матча. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ашур критикует судейство 

Тренер "Полесья" заявил, что недоволен результатом матча, но при этом у него нет претензий к самоотдаче футболистов. Он подтвердил, что игроки житомирской команды стали более психологически устойчивыми, и ментальность футболистов продолжает меняться в лучшую сторону. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко борется с Назаренко. Фото: instagram.com/fcpolissya/

При этом у Имада Ашура есть претензии к работе бригады арбитров, которая оставила "Полесье" в меньшинстве в матче с лидером чемпионата Украины. Тренер заявил, что ему не стыдно за этот поединок, а вот "другим людям должно быть стыдно". 

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского может заменить иностранный специалист. 

Украинский форвард Артем Довбик поработает уже с третьим тренером из-за того, что руководство "Ромы" уволило Ивана Юрича. 

В футбольном клубе "Ингулец" разразился новый скандал из-за противоречивого решения Александра Поворознюка. 

Во время матча с участием команды Артема Милевского произошла драка, которая закончилась травмой одного из ее участников. 

Динамо Полесье Ашур Имад Халед футбол спорт УПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:38 Сырский назвал задачи ВСУ во время визита на Курское направление

09:30 Горячо на всех направлениях — утренняя сводка Генштаба

09:27 Разговор Трампа и Путина — в Reuters подтвердили звонок

09:21 На Одесчине женщина разрушила могилу отца — как ее наказал суд

09:01 Могут не рассчитывать — кто не получит 1000 грн от Зеленского

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

09:00 Оккупанты ударили дронами по Николаеву — есть погибшие

08:56 У союзников есть план против сокращения Трампом помощи Украине

08:51 Что будет с выплатами переселенцам в 2025 году

08:36 В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, — ГУР

08:35 Российские командиры одобряют казни украинских пленных, — ISW

09:38 Сырский назвал задачи ВСУ во время визита на Курское направление

09:30 Горячо на всех направлениях — утренняя сводка Генштаба

09:27 Разговор Трампа и Путина — в Reuters подтвердили звонок

09:21 На Одесчине женщина разрушила могилу отца — как ее наказал суд

09:01 Могут не рассчитывать — кто не получит 1000 грн от Зеленского

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

09:00 Оккупанты ударили дронами по Николаеву — есть погибшие

08:56 У союзников есть план против сокращения Трампом помощи Украине

08:51 Что будет с выплатами переселенцам в 2025 году

08:36 В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, — ГУР

08:35 Российские командиры одобряют казни украинских пленных, — ISW

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

Text

08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
Text

12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке