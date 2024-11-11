Ашур раскритиковал судейство после матча Полесья с Динамо

В Полесье обвинили судей в поражении от Динамо
В рамках 12 тура чемпионат Украины по футболу "Полесье" проиграло на выезде "Динамо". Житомирская команда провела половину матча в меньшинстве.
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур не имеет претензий к своим подопечным, сообщает "Динамомания".
Имад Ашур признал, что матч против "Динамо" получился тяжелым для житомирских футболистов. Наставник считает общекомандный прессинг важной частью успешных результатов, однако игроки "Полесья" были вынуждены большую часть поединка провести в обороне.
Ашур критикует судейство
Тренер "Полесья" заявил, что недоволен результатом матча, но при этом у него нет претензий к самоотдаче футболистов. Он подтвердил, что игроки житомирской команды стали более психологически устойчивыми, и ментальность футболистов продолжает меняться в лучшую сторону.
При этом у Имада Ашура есть претензии к работе бригады арбитров, которая оставила "Полесье" в меньшинстве в матче с лидером чемпионата Украины. Тренер заявил, что ему не стыдно за этот поединок, а вот "другим людям должно быть стыдно".
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