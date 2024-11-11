Ашур розкритикував суддівство після матчу Полісся з Динамо

Тренер Імад Ашур під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

У рамках 12 туру чемпіонат України з футболу "Полісся" програло на виїзді "Динамо". Житомирська команда провела половину матчу у меншості.

Головний тренер "Полісся" Імад Ашур не має претензій до своїх підопічних, повідомляє "Динамоманія".

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Імад Ашур визнав, що матч проти "Динамо" вийшов важким для житомирських футболістів. Наставник вважає загальнокомандний пресинг важливою частиною успішних результатів, проте гравці "Полісся" були змушені більшу частину поєдинку провести в обороні.

Вилучення під час матчу. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Ашур критикує суддівство

Тренер "Полісся" заявив, що незадоволений результатом матчу, але при цьому він не має претензій до самовіддачі футболістів. Він підтвердив, що гравці житомирської команди стали більш психологічно стійкими, і ментальність футболістів продовжує змінюватися на краще.

Ярмоленко бореться із Назаренком. Фото: instagram.com/fcpolissya/

При цьому Імад Ашур має претензії до роботи бригади арбітрів, яка залишила "Полісся" у меншості в матчі з лідером чемпіонату України. Тренер заявив, що йому не соромно за цей поєдинок, а от "іншим людям має бути соромно".

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