Ашур розкритикував суддівство після матчу Полісся з Динамо

У Поліссі звинуватили суддів у поразці від Динамо
У рамках 12 туру чемпіонат України з футболу "Полісся" програло на виїзді "Динамо". Житомирська команда провела половину матчу у меншості.
Головний тренер "Полісся" Імад Ашур не має претензій до своїх підопічних, повідомляє "Динамоманія".
Імад Ашур визнав, що матч проти "Динамо" вийшов важким для житомирських футболістів. Наставник вважає загальнокомандний пресинг важливою частиною успішних результатів, проте гравці "Полісся" були змушені більшу частину поєдинку провести в обороні.
Ашур критикує суддівство
Тренер "Полісся" заявив, що незадоволений результатом матчу, але при цьому він не має претензій до самовіддачі футболістів. Він підтвердив, що гравці житомирської команди стали більш психологічно стійкими, і ментальність футболістів продовжує змінюватися на краще.
При цьому Імад Ашур має претензії до роботи бригади арбітрів, яка залишила "Полісся" у меншості в матчі з лідером чемпіонату України. Тренер заявив, що йому не соромно за цей поєдинок, а от "іншим людям має бути соромно".
Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського може замінити іноземний фахівець.
Український форвард Артем Довбик попрацює вже з третім тренером через те, що керівництво "Роми" звільнило Івана Юрича.
У футбольному клубі "Інгулець" вибухнув новий скандал через суперечливе рішення Олександра Поворознюка.
Під час матчу за участю команди Артема Мілевського сталася бійка, яка закінчилась травмою одного із її учасників.
Читайте Новини.LIVE!