Динамо и польский клуб готовят важное объявление 2 июля

В Польше анонсировали интересные новости, связанные с Динамо
Продолжают нарастать слухи об интересе киевского "Динамо" к футбольному рынку Польши. Возможно, что вскоре столичный клуб оформит трансфер из местного чемпионата.
Польский журналист Петр Шленка подогрел интерес публики своим сообщением в Телеграме.
Большой анонс для "Динамо" Киев
Журналист сообщил, что 2 июля может быть анонс, связанный с "Динамо" и одним из польских клубов.
"Завтра будет интересный анонс, связанный с "Динамо" и польским клубом", — написал Шленка.
Отметим, что ранее польские СМИ сообщали об интересе "Динамо" к центральному защитнику "Шленска" и молодежной сборной Польши Лукашу Бейгеру.
Киевское "Динамо" активно проводит трансферное окно. Клуб подписал контракты с полузащитниками Александром Пихаленком, Максимом Брагару, центральным защитником Брайаном Себальосом. Также клубу приписывают интерес к талантливому футболисту "Днепра-1" Валентину Рубчинскому.
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