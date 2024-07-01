Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Польше анонсировали интересные новости, связанные с Динамо arrow

В Польше анонсировали интересные новости, связанные с Динамо

1 июля 2024 19:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо и польский клуб готовят важное объявление 2 июля
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и президент клуба Игорь Суркис. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Продолжают нарастать слухи об интересе киевского "Динамо" к футбольному рынку Польши. Возможно, что вскоре столичный клуб оформит трансфер из местного чемпионата.

Польский журналист Петр Шленка подогрел интерес публики своим сообщением в Телеграме.

Читайте также:
Лукаш Бейгер
Лукаш Бейгер. Фото: скриншот

Большой анонс для "Динамо" Киев

Журналист сообщил, что 2 июля может быть анонс, связанный с "Динамо" и одним из польских клубов.

"Завтра будет интересный анонс, связанный с "Динамо" и польским клубом", — написал Шленка.

Отметим, что ранее польские СМИ сообщали об интересе "Динамо" к центральному защитнику "Шленска" и молодежной сборной Польши Лукашу Бейгеру.

Киевское "Динамо" активно проводит трансферное окно. Клуб подписал контракты с полузащитниками Александром Пихаленком, Максимом Брагару, центральным защитником Брайаном Себальосом. Также клубу приписывают интерес к талантливому футболисту "Днепра-1" Валентину Рубчинскому.

Напомним, Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера. 

"Динамо" сделало предложение футболисту сборной Польши. 

"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1".

Польша футбол Динамо Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно