Динамо и польский клуб готовят важное объявление 2 июля

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и президент клуба Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Продолжают нарастать слухи об интересе киевского "Динамо" к футбольному рынку Польши. Возможно, что вскоре столичный клуб оформит трансфер из местного чемпионата.

Польский журналист Петр Шленка подогрел интерес публики своим сообщением в Телеграме.

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Большой анонс для "Динамо" Киев

Журналист сообщил, что 2 июля может быть анонс, связанный с "Динамо" и одним из польских клубов.

"Завтра будет интересный анонс, связанный с "Динамо" и польским клубом", — написал Шленка.

Отметим, что ранее польские СМИ сообщали об интересе "Динамо" к центральному защитнику "Шленска" и молодежной сборной Польши Лукашу Бейгеру.

Киевское "Динамо" активно проводит трансферное окно. Клуб подписал контракты с полузащитниками Александром Пихаленком, Максимом Брагару, центральным защитником Брайаном Себальосом. Также клубу приписывают интерес к талантливому футболисту "Днепра-1" Валентину Рубчинскому.

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