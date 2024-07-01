Динамо та польський клуб готують важливе оголошення 2 липня

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський та президент клубу Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Продовжують наростати чутки про інтерес київського "Динамо" до футбольного ринку Польщі. Можливо, невдовзі столичний клуб оформить трансфер із місцевого чемпіонату.

Польський журналіст Петро Шльонка підігрів інтерес публіки своїм повідомленням у Телеграмі.

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Великий анонс для "Динамо" Київ

Журналіст повідомив, що 2 липня може бути анонс, пов'язаний із "Динамо" та одним із польських клубів.

"Завтра буде цікавий анонс, пов'язаний з "Динамо" та польським клубом", — написав Шльонка.

Зазначимо, що раніше польські ЗМІ повідомляли про інтерес "Динамо" до центрального захисника "Шльонська" та молодіжної збірної Польщі Лукаша Бейгера.

Київське "Динамо" активно проводить трансферне вікно. Клуб підписав контракти з півзахисниками Олександром Піхальонком, Максимом Брагаром, центральним захисником Браяном Себальосом. Також клубу приписують інтерес до талановитого футболіста "Дніпра-1" Валентина Рубчинського.

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