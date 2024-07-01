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У Польщі анонсували цікаві новини, пов'язані з Динамо

1 липня 2024 19:50
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Агабекян Карен
редактор
Динамо та польський клуб готують важливе оголошення 2 липня
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський та президент клубу Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Продовжують наростати чутки про інтерес київського "Динамо" до футбольного ринку Польщі. Можливо, невдовзі столичний клуб оформить трансфер із місцевого чемпіонату.

Польський журналіст Петро Шльонка підігрів інтерес публіки своїм повідомленням у Телеграмі.

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Лукаш Бейгер
Лукаш Бейгер. Фото: скріншот

Великий анонс для "Динамо" Київ

Журналіст повідомив, що 2 липня може бути анонс, пов'язаний із "Динамо" та одним із польських клубів.

"Завтра буде цікавий анонс, пов'язаний з "Динамо" та польським клубом", — написав Шльонка.

Зазначимо, що раніше польські ЗМІ повідомляли про інтерес "Динамо" до центрального захисника "Шльонська" та молодіжної збірної Польщі Лукаша Бейгера.

Київське "Динамо" активно проводить трансферне вікно. Клуб підписав контракти з півзахисниками Олександром Піхальонком, Максимом Брагаром, центральним захисником Браяном Себальосом. Також клубу приписують інтерес до талановитого футболіста "Дніпра-1" Валентина Рубчинського.

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Польща футбол Динамо Футбол трансфери

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