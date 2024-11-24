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В Реале подтвердили интерес к Забарному

24 ноября 2024 14:45
Станислав Костюк - Редактор
В Реале прокомментировали интерес к Забарному
Илья Забарный (слева) отбирает мяч у соперника. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Станислав Костюк - Редактор

Интерес мадридского "Реала" к защитнику сборной Украины Илье Забарному не является выдумкой журналистов. В испанском клубе действительно следят за развитием карьеры игрока.

В "Реале" считают Забарного перспективным футболистом, сообщает Defensa Central

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Илья Забарный оказался в сфере интересов сразу нескольких грандов европейского футбола. Недавно стало известно, что к английским "Манчестер Сити", "Тоттенхэму" и "Челси" присоединился мадридский "Реал". В испанском клубе рассматривают возможность трансфера украинского игрока. 

Илья Забарный
Илья Забарный работает в обороне. Фото: Reuters/Chris Radburn

Интерес "Реала" к Забарному 

Мадридцы уже больше года наблюдают за развитием карьеры защитника английского "Борнмута". Главный скаут "Реала" Джуни Калафат считает Илью Забарного перспективным футболистом. Он пока не настаивает на подписании украинца, но ситуация может измениться в любой момент.

Английские клубы готовы предложить за Илью Забарного 60 млн евро, а "Реал" не готов конкурировать с ними. В Мадриде считают такие расходы нецелесообразными в ситуации, когда клубу необходимо укрепить несколько других позиций. 

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал правду о трансфере Ивана Калюжного. 

К Анатолию Трубину проявляется интерес один из испанских клубов, который готовит трансфер летом следующего года. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут

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