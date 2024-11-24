У Реалі прокоментували інтерес до Забарного

Ілля Забарний (ліворуч) відбирає м'яч у суперника. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Інтерес мадридського "Реала" до захисника збірної України Іллі Забарного не є вигадкою журналістів. В іспанському клубі справді стежать за розвитком кар'єри гравця.

У "Реалі" вважають Забарного перспективним футболістом, повідомляє Defensa Central.

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Ілля Забарний опинився у сфері інтересів одразу декількох грандів європейського футболу. Нещодавно стало відомо, що до англійських "Манчестер Сіті", "Тоттенгема" та "Челсі" приєднався мадридський "Реал". В іспанському клубі розглядають можливість трансферу українського гравця.

Ілля Забарний працює в обороні. Фото: Reuters/Chris Radburn

Інтерес "Реала" до Забарного

Мадридці вже понад рік спостерігають за розвитком кар'єри захисника англійського "Борнмута". Головний скаут "Реала" Джуні Калафат вважає Іллю Забарного перспективним футболістом. Він поки що не наполягає на підписанні українця, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Англійські клуби готові запропонувати за Іллю Забарного 60 млн євро, а "Реал" не готовий конкурувати з ними. У Мадриді вважають такі витрати недоцільними у ситуації, коли клубу необхідно зміцнити кілька інших позицій.

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