Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Реалі підтвердили інтерес до Забарного arrow

У Реалі підтвердили інтерес до Забарного

24 листопада 2024 14:45
Станіслав Костюк - Редактор
У Реалі прокоментували інтерес до Забарного
Ілля Забарний (ліворуч) відбирає м'яч у суперника. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Станіслав Костюк - Редактор

Інтерес мадридського "Реала" до захисника збірної України Іллі Забарного не є вигадкою журналістів. В іспанському клубі справді стежать за розвитком кар'єри гравця.

У "Реалі" вважають Забарного перспективним футболістом, повідомляє Defensa Central.

Читайте також:

Ілля Забарний опинився у сфері інтересів одразу декількох грандів європейського футболу. Нещодавно стало відомо, що до англійських "Манчестер Сіті", "Тоттенгема" та "Челсі" приєднався мадридський "Реал". В іспанському клубі розглядають можливість трансферу українського гравця.

Ілля Забарний
Ілля Забарний працює в обороні. Фото: Reuters/Chris Radburn

Інтерес "Реала" до Забарного

Мадридці вже понад рік спостерігають за розвитком кар'єри захисника англійського "Борнмута". Головний скаут "Реала" Джуні Калафат вважає Іллю Забарного перспективним футболістом. Він поки що не наполягає на підписанні українця, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Англійські клуби готові запропонувати за Іллю Забарного 60 млн євро, а "Реал" не готовий конкурувати з ними. У Мадриді вважають такі витрати недоцільними у ситуації, коли клубу необхідно зміцнити кілька інших позицій.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань розповів правду про трансфер Івана Калюжного.

До Анатолія Трубіна проявляється інтерес один з іспанських клубів, який готує трансфер влітку наступного року.

Захисник київського "Динамо" та молодіжної збірної України таємно одружився зі своєю дівчиною.

Йожеф Сабо назвав причину, яка допоможе збірній України перемогти Бельгію у Лізі Націй.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 На Кубку світу 17-річній українці скорилося велике досягнення

15:26 У Польщі відреагували на протести фермерів на кордоні

15:25 На ВЛК братимуть інформацію з приватних клінік — новий закон

15:15 Дороге задоволення — скільки коштує їжа в Буковелі

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, який обороняв Київ

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

15:46 На Кубку світу 17-річній українці скорилося велике досягнення

15:26 У Польщі відреагували на протести фермерів на кордоні

15:25 На ВЛК братимуть інформацію з приватних клінік — новий закон

15:15 Дороге задоволення — скільки коштує їжа в Буковелі

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, який обороняв Київ

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету