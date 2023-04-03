Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow В россии мобилизуют болельщиков прямо со стадионов arrow

В россии мобилизуют болельщиков прямо со стадионов

3 апреля 2023 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В россии мобилизуют болельщиков прямо со стадионов
Мобилизация в российских городах вышла на новый уровень
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В российской армии продолжает ощущаться нехватка кадров. В связи с этим в стране продолжается мобилизация

Мужчин призывного возраста забирают в военкоматы даже с местных футбольных стадионов, сообщает FootballHub

Читайте также:

В последние недели из россии приходят новости о том, что мужчин, которые достигли возраста 18 лет, представители военкоматов начали "ловить" в торговых центрах и других оживленных местах. По дворам российских городов ходят вооруженные патрули, которые ищут подходящих под мобилизацию молодых людей. 

Мобилизация в россии

Со стадиона прямиком в армию

В этой стране быстро поняли, где можно найти крепких молодых парней. Пункты, в которых можно записаться в российскую армию, стали появляться прямо на территории спортивных стадионов. 

Один из них был замечен перед матчем местной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, в которым сыграли "Зенит" и "Урал". 

Пункт записи в армию россии

В объявлении при пункте записи в армию было указано, что от кандидатов требуется образование не менее девяти классов, наличие прописки или временной регистрации в Петербурге, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие непогашенной судимости и "готовность переносить все тяготы военной службы".

Напомним, легенда "Милана" Паоло Мальдини грубо раскритиковал наставника "Наполи" Лучано Спаллетти после победы "россонери" над неаполитанцами. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

В Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB