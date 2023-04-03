В россии мобилизуют болельщиков прямо со стадионов

Мобилизация в российских городах вышла на новый уровень

В российской армии продолжает ощущаться нехватка кадров. В связи с этим в стране продолжается мобилизация.

Мужчин призывного возраста забирают в военкоматы даже с местных футбольных стадионов, сообщает FootballHub.

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В последние недели из россии приходят новости о том, что мужчин, которые достигли возраста 18 лет, представители военкоматов начали "ловить" в торговых центрах и других оживленных местах. По дворам российских городов ходят вооруженные патрули, которые ищут подходящих под мобилизацию молодых людей.

Со стадиона прямиком в армию

В этой стране быстро поняли, где можно найти крепких молодых парней. Пункты, в которых можно записаться в российскую армию, стали появляться прямо на территории спортивных стадионов.

Один из них был замечен перед матчем местной Премьер-лиги в Санкт-Петербурге, в которым сыграли "Зенит" и "Урал".

В объявлении при пункте записи в армию было указано, что от кандидатов требуется образование не менее девяти классов, наличие прописки или временной регистрации в Петербурге, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие непогашенной судимости и "готовность переносить все тяготы военной службы".

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