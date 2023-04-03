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У росії мобілізовують уболівальників прямо зі стадіонів

3 квітня 2023 13:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У росії мобілізують уболівальників прямо зі стадіонів
Мобілізація у російських містах вийшла на новий рівень
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У російській армії продовжує відчуватися нестача кадрів. У зв'язку з цим у країні триває мобілізація.

Чоловіків призовного віку забирають у військкомати навіть із місцевих футбольних стадіонів, повідомляє FootballHub.

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В останні тижні з росії приходять новини про те, що чоловіків, які досягли віку 18 років, представники військкоматів почали "ловити" у торгових центрах та інших жвавих місцях. По дворах російських міст ходять озброєні патрулі, які шукають молодих людей, які підходять під мобілізацію.

Мобілізація у Росії

Зі стадіону прямо до армії

У цій країні швидко зрозуміли, де можна знайти міцних молодих хлопців. Пункти, в яких можна записатися до російської армії, почали з'являтися прямо на території спортивних стадіонів.

Один із них був помічений перед матчем місцевої Прем'єр-ліги у Санкт-Петербурзі, в якому зіграли "Зеніт" та "Урал".

Пункт запису до армії Росії

В оголошенні при пункті запису до армії було зазначено, що від кандидатів потрібно освіту не менше дев'яти класів, наявність прописки або тимчасової реєстрації в Петербурзі, придатність за станом здоров'я, відсутність непогашеної судимості та "готовність переносити весь тягар військової служби".

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