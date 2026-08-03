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Главная Спорт У россиянина Сафонова может появиться серьезный конкурент в ПСЖ

У россиянина Сафонова может появиться серьезный конкурент в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 12:57
ПСЖ может подписать голкипера, который вытеснит Сафонова из основы
Дзион Судзуки и Матвей Сафонов. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Руководство французского "ПСЖ" продолжает попытки усилить вратарскую линию команды. В клубе недовольны выступлением Люки Шевалье в прошлом сезоне. Россиянин Матвей Сафонов сумел вытеснить из основного состава перспективного голкипера. 

Новым футболистом "ПСЖ" может стать японец Дзион Судзуки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо

В "ПСЖ" не считают, что Матвей Сафонов является достаточно надежным стражем ворот команды, учитывая амбиции французского клуба. В любом случае, россиянину необходим надежный дублер, который со временем сможет выиграть конкуренцию за место в основном составе. 

Трансфер Дзиона Судзуки 

У голкипера сборной Японии есть действующий контракт с "Пармой". Итальянский клуб не против продать голкипера, за которого "ПСЖ" уже предложил 33 млн евро с учетом бонусов. Воспитанник "Уравы Ред Даймондс" может переехать во Францию перед стартом сезона 2026/27. 

В этом ситуации многое будет зависеть от того, сможет ли "ПСЖ" избавиться от Люки Шевалье. Однако парижский клуб серьезно настроен в этой ситуации. Тренерский штаб команды уже одобрил трансфер Дзиона Судзуки, который на ЧМ-2026 провел 4 матча и пропустил 5 голов. 

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ПСЖ Футбол трансферы Матвей Сафонов
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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