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Головна Спорт У росіянина Сафонова може з’явитися серйозний конкурент у ПСЖ

У росіянина Сафонова може з’явитися серйозний конкурент у ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 12:57
ПСЖ може підписати воротаря, який витіснить Сафонова зі стартового складу
Дзайон Судзукі та Матвій Сафонов. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Керівництво французького "ПСЖ" продовжує намагатися посилити воротарську лінію команди. У клубі незадоволені виступом Люки Шевальє в минулому сезоні. Росіянин Матвій Сафонов зумів витіснити з основного складу перспективного голкіпера.

Новим футболістом "ПСЖ" може стати японець Дзайон Судзукі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

У "ПСЖ" не вважають, що Матвій Сафонов є достатньо надійним воротарем команди, з огляду на амбіції французького клубу. У будь-якому разі, росіянину потрібен надійний дублер, який з часом зможе виграти конкуренцію за місце в основному складі.

Трансфер Дзайона Судзукі

У воротаря збірної Японії є чинний контракт із "Пармою". Італійський клуб не проти продати воротаря, за якого "ПСЖ" вже запропонував 33 млн євро з урахуванням бонусів. Вихованець "Урави Ред Даймондс" може переїхати до Франції перед стартом сезону 2026/27.

У цій ситуації багато чого залежатиме від того, чи зможе "ПСЖ" позбутися Люки Шевальє. Однак паризький клуб серйозно налаштований у цій ситуації. Тренерський штаб команди вже схвалив трансфер Дзайона Судзукі, який на ЧС-2026 провів 4 матчі та пропустив 5 голів.

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ПСЖ Футбол трансфери Матвій Сафонов
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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