Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Шахтере начали расследование по Конопле из-за контента РФ

В Шахтере начали расследование по Конопле из-за контента РФ

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:01
обновлено: 10:52
В Шахтере начали расследование из-за действий Конопли в соцсетях
Ефим Конопля в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Футбольный клуб "Шахтер" начал внутреннее расследование в отношении защитника сборной Украины Ефима Конопли после того, как пользователи сети заметили, что игрок поставил отметки "нравится" под публикациями с российскими спортсменами и политиками.

Директор "горняков" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов в интервью изданию "Чемпион" рассказал о внутреннем расследовании клуба. 

Реклама
Читайте также:

Среди видео, которые якобы отметил Ефим Конопля, оказался ролик с бывшим депутатом Владимиром Жириновским и нарезка голов экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко.

Что грозит игроку "Шахтера"

Информация вызвала резонанс в украинских медиа и соцсетях, ведь оба упомянутых персонажа открыто поддерживали режим Путина и войну против Украины. Сам Конопля уже удалил лайки и позже заявил, что не вкладывал в эти действия никакого умысла. 

Ефим Конопля
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Официальную позицию клуба озвучил директор по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов, который подтвердил начало внутреннего разбирательства. По его словам, "Шахтер" намерен детально изучить обстоятельства и сообщить результаты общественности.

Свиридов отметил, что клуб придерживается принципов прозрачности и ответственности. Он подчеркнул, что расследование направлено не на поиск виновных, а на выяснение всех фактов, чтобы исключить любые сомнения в позиции игрока и команды.

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности. "Шахтер" всегда выступает за честность, ответственность и уважение к стране, которую представляет", — заявил Свиридов.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко сделал важное заявление о тренере сборной Украины Сергее Реброве. 

В то же время украинский боксер Александр Усик объяснил смысл своей самой известной фразы. 

Также чемпион по боксу оценил вероятность проведения боя с британцем Мозесом Итаумой. 

скандал спорт футбол ФК Шахтер Ефим Конопля
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации