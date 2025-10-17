В Шахтере начали расследование из-за действий Конопли в соцсетях

Ефим Конопля в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Футбольный клуб "Шахтер" начал внутреннее расследование в отношении защитника сборной Украины Ефима Конопли после того, как пользователи сети заметили, что игрок поставил отметки "нравится" под публикациями с российскими спортсменами и политиками.

Директор "горняков" по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов в интервью изданию "Чемпион" рассказал о внутреннем расследовании клуба.

Среди видео, которые якобы отметил Ефим Конопля, оказался ролик с бывшим депутатом Владимиром Жириновским и нарезка голов экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко.

Что грозит игроку "Шахтера"

Информация вызвала резонанс в украинских медиа и соцсетях, ведь оба упомянутых персонажа открыто поддерживали режим Путина и войну против Украины. Сам Конопля уже удалил лайки и позже заявил, что не вкладывал в эти действия никакого умысла.

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Официальную позицию клуба озвучил директор по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов, который подтвердил начало внутреннего разбирательства. По его словам, "Шахтер" намерен детально изучить обстоятельства и сообщить результаты общественности.

Свиридов отметил, что клуб придерживается принципов прозрачности и ответственности. Он подчеркнул, что расследование направлено не на поиск виновных, а на выяснение всех фактов, чтобы исключить любые сомнения в позиции игрока и команды.

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности. "Шахтер" всегда выступает за честность, ответственность и уважение к стране, которую представляет", — заявил Свиридов.

