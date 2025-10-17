Відео
У Шахтарі розпочали розслідування щодо Коноплі через контент РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 10:52
У Шахтарі почали розслідування через дії Коноплі в соцмережах
Юхим Конопля в матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Футбольний клуб "Шахтар" розпочав внутрішнє розслідування щодо захисника збірної України Юхима Коноплі після того, як користувачі мережі помітили, що гравець поставив позначки "подобається" під публікаціями з російськими спортсменами та політиками.

Директор "гірників" зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов в інтерв'ю виданню "Чемпіон" розповів про внутрішнє розслідування клубу.

Серед відео, які нібито відмітив Юхим Конопля, опинився ролик із колишнім депутатом Володимиром Жириновським і нарізка голів ексфутболіста збірної Росії Романа Павлюченка.

Що загрожує гравцю "Шахтаря"

Інформація викликала резонанс в українських медіа та соцмережах, адже обидва згадані персонажі відкрито підтримували режим Путіна та війну проти України. Сам Конопля вже видалив лайки й пізніше заявив, що не вкладав у ці дії жодного умислу.

Ефим Конопля
Захисник "Шахтаря" Юхим Конопля. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Офіційну позицію клубу озвучив директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов, який підтвердив початок внутрішнього розгляду. За його словами, "Шахтар" має намір детально вивчити обставини та повідомити результати громадськості.

Свиридов зазначив, що клуб дотримується принципів прозорості та відповідальності. Він підкреслив, що розслідування спрямоване не на пошук винних, а на з'ясування всіх фактів, щоб унеможливити будь-які сумніви щодо позиції гравця і команди.

"Ми поінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі в соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальникам та громадськості. "Шахтар" завжди виступає за чесність, відповідальність і повагу до країни, яку представляє", — заявив Свиридов.

скандал спорт футбол ФК Шахтар Юхим Конопля
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
