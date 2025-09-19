Шахтер предупредил о громком скандале в УПЛ

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о качестве судейства в матчах с участием донецкой команды. По его словам, количество спорных эпизодов уже нельзя объяснить случайностью.

Палкин считает, что против некоторых клубов ведется преднамеренная работа, сообщает Football.ua.

В недавнем матче Кубка Украины против "Полесья" был отменен гол Изаки, который отправил мяч в ворота грудью после навеса с фланга. Арбитр усмотрел нарушение правил, хотя видеоповтор показал корректность эпизода.

Не обошлось без вопросов и в игре чемпионата против "Металлиста 1925". Встреча завершилась ничьей, но соперник забил после ошибки арбитра, засчитавшего мяч Калюжного. Подобные ситуации, считает руководство донецкого клуба, подрывают доверие к соревнованиям.

Директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: УНИАН

Чем недоволен "Шахтер"

Палкин подчеркнул, что в донецком клубе не требуют особого отношения и не добиваются льготных условий, однако команда ожидает честного и беспристрастного судейства на фоне пристального внимания к украинскому футболу.

"Я понимаю, что речь идет о заказе, и поэтому считаю необходимым публичное разбирательство со стороны УАФ. Мы требуем равных условий для всех клубов, а не вмешательства арбитров в исход матчей. Системные ошибки в каждом втором поединке — это уже не случайность. Если ситуация не изменится, УПЛ рискует оказаться в центре скандала международного уровня", — заявил Палкин.

