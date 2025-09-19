Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Шахтере снова заговорили о предвзятом судействе

В Шахтере снова заговорили о предвзятом судействе

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:09
Шахтер предупредил о громком скандале в УПЛ
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: УНИАН

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о качестве судейства в матчах с участием донецкой команды. По его словам, количество спорных эпизодов уже нельзя объяснить случайностью.

Палкин считает, что против некоторых клубов ведется преднамеренная работа, сообщает Football.ua

Реклама
Читайте также:

В недавнем матче Кубка Украины против "Полесья" был отменен гол Изаки, который отправил мяч в ворота грудью после навеса с фланга. Арбитр усмотрел нарушение правил, хотя видеоповтор показал корректность эпизода.

Не обошлось без вопросов и в игре чемпионата против "Металлиста 1925". Встреча завершилась ничьей, но соперник забил после ошибки арбитра, засчитавшего мяч Калюжного. Подобные ситуации, считает руководство донецкого клуба, подрывают доверие к соревнованиям.

Сергей Палкин
Директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: УНИАН

Чем недоволен "Шахтер"

Палкин подчеркнул, что в донецком клубе не требуют особого отношения и не добиваются льготных условий, однако команда ожидает честного и беспристрастного судейства на фоне пристального внимания к украинскому футболу.

"Я понимаю, что речь идет о заказе, и поэтому считаю необходимым публичное разбирательство со стороны УАФ. Мы требуем равных условий для всех клубов, а не вмешательства арбитров в исход матчей. Системные ошибки в каждом втором поединке — это уже не случайность. Если ситуация не изменится, УПЛ рискует оказаться в центре скандала международного уровня", — заявил Палкин. 

Напомним, призер Олимпиады в Париже Людмила Лузан вошла в список самых красивых и титулованных спортсменок Украины. 

Норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн превзошел достижение легендарного игрока "Манчестер Юнайтед". 

У Майка Тайсона значительно увеличились доходы, боксер назвал главный источник заработка. 

спорт футбол ФК Шахтер судьи Сергей Палкин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации