Україна
У Шахтарі знову заговорили про упереджене суддівство

У Шахтарі знову заговорили про упереджене суддівство

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:09
Шахтар попередив про гучний скандал в УПЛ
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: УНІАН

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився про якість суддівства в матчах за участю донецької команди. За його словами, кількість спірних епізодів уже не можна пояснити випадковістю.

Палкін вважає, що проти деяких клубів ведеться навмисна робота, повідомляє Football.ua.

У недавньому матчі Кубка України проти "Полісся" було скасовано гол Ізакі, який відправив м'яч у ворота грудьми після навісу з флангу. Арбітр угледів порушення правил, хоча відеоповтор показав коректність епізоду.

Не обійшлося без питань і в грі чемпіонату проти "Металіста 1925". Зустріч завершилася нічиєю, але суперник забив після помилки арбітра, який зарахував м'яч Калюжного. Подібні ситуації, вважає керівництво донецького клубу, підривають довіру до змагань.

Сергей Палкин
Директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: УНІАН

Чим незадоволений "Шахтар"

Палкін наголосив, що в донецькому клубі не вимагають особливого ставлення і не домагаються пільгових умов, проте команда очікує чесного та неупередженого суддівства на тлі пильної уваги до українського футболу.

"Я розумію, що йдеться про замовлення, і тому вважаю за необхідне публічний розгляд з боку УАФ. Ми вимагаємо рівних умов для всіх клубів, а не втручання арбітрів у результат матчів. Системні помилки в кожному другому поєдинку — це вже не випадковість. Якщо ситуація не зміниться, УПЛ ризикує опинитися в центрі скандалу міжнародного рівня", — заявив Палкін.

Максим Яворницький
Автор:
Максим Яворницький
