Колишній гравець Шахтаря опинився під загрозою арешту

Колишній гравець Шахтаря опинився під загрозою арешту

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:16
Ексзірка Шахтаря залишився без клубу та може постати перед судом
Вілліан (ліворуч), Дуглас Коста та Алекс Тейшейра із Суперкубком України. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Дуглас Коста розірвав контракт з австралійським клубом "Сідней". Угоду було припинено за обопільною згодою сторін після того, як футболіст не зміг прибути в розташування команди.

Причиною стали юридичні проблеми 35-річного бразильця, повідомляє Globo Esporte.

Реклама
Читайте також:

Клуб зазначав, що Дуглас Коста мав понад два місяці для їхнього врегулювання, однак ситуація не змінилася, і гравець повідомив "Сіднею" про неможливість продовжити співпрацю.

Дуглас Коста
Дуглас Коста під час матчу за "Шахтар". Фото: УНІАН

У Бразилії суд видав ордер на арешт колишнього гравця "Шахтаря" у справі про несплату аліментів. Сума заборгованості склала близько 78,5 тисячі євро, а ордер передбачає можливість затримання футболіста протягом двох років.

Інші неприємності Дугласа Кости

Це вже не перший випадок, коли Коста стикається з подібними звинуваченнями: аналогічний ордер виписувався ще 2023 року, коли він виступав за "Лос-Анджелес Гелаксі". Справу розглядають у закритому режимі, але місцеві ЗМІ відзначають серйозність позиції суду.

Дуглас Коста приєднався до "Сіднея" влітку 2024 року як вільний агент. До цього вінгер виступав за "Шахтар", "Баварію", "Ювентус" та низку клубів у США та Бразилії, однак тепер його кар'єра опинилася під загрозою через судові проблеми на батьківщині.

Нагадаємо, байдарочниця Людмила Лузан входить до списку найкращих спортсменок України — розповідаємо, що про неї відомо.

Лідер "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн не тільки приніс своїй команді перемогу над "Наполі", а й встановив новий рекорд.

Легендарний Майк Тайсон назвав справжню причину повернення на ринг та поділився планами.

У Артема Довбика вже за кілька місяців з'явиться можливість піти з "Роми" в інший клуб.

Автор:
Максим Яворницький
Автор:
Максим Яворницький
