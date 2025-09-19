Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывший игрок Шахтера оказался под угрозой ареста

Бывший игрок Шахтера оказался под угрозой ареста

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:16
Экс-звезда Шахтера остался без клуба и может предстать перед судом
Виллиан (слева), Дуглас Коста и Алекс Тейшейра с Суперкубком Украины. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста расторг контракт с австралийским клубом "Сидней". Соглашение было прекращено по обоюдному согласию сторон после того, как футболист не смог прибыть в расположение команды.

Причиной стали юридические проблемы 35-летнего бразильца, сообщает Globo Esporte

Реклама
Читайте также:

Клуб отмечал, что у Дугласа Косты было более двух месяцев для их урегулирования, однако ситуация не изменилась, и игрок уведомил "Сидней" о невозможности продолжить сотрудничество. 

Дуглас Коста
Дуглас Коста во время матча за "Шахтер". Фото: УНИАН

В Бразилии суд выдал ордер на арест бывшего игрока "Шахтера" по делу о неуплате алиментов. Сумма задолженности составила около 78,5 тысячи евро, а ордер предусматривает возможность задержания футболиста в течение двух лет. 

Другие неприятности Дугласа Косты

Это уже не первый случай, когда Коста сталкивается с подобными обвинениями: аналогичный ордер выписывался еще в 2023 году, когда он выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". Дело рассматривается в закрытом режиме, но местные СМИ отмечают серьезность позиции суда.

Дуглас Коста присоединился к "Сиднею" летом 2024 года как свободный агент. До этого вингер выступал за "Шахтер", "Баварию", "Ювентус" и ряд клубов в США и Бразилии, однако теперь его карьера оказалась под угрозой из-за судебных проблем на родине. 

Напомним, байдарочница Людмила Лузан входит в список лучших спортсменок Украины — рассказываем, что о ней известно. 

Лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн не только принес своей команде победу над "Наполи", но и установил новый рекорд. 

Легендарный Майк Тайсон назвал настоящую причину возвращения на ринг и поделился планами. 

У Артема Довбика уже через несколько месяцев появится возможность уйти из "Ромы" в другой клуб

суд спорт футбол Бразилия ФК Шахтер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации