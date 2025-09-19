Экс-звезда Шахтера остался без клуба и может предстать перед судом

Виллиан (слева), Дуглас Коста и Алекс Тейшейра с Суперкубком Украины. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Дуглас Коста расторг контракт с австралийским клубом "Сидней". Соглашение было прекращено по обоюдному согласию сторон после того, как футболист не смог прибыть в расположение команды.

Причиной стали юридические проблемы 35-летнего бразильца, сообщает Globo Esporte.

Клуб отмечал, что у Дугласа Косты было более двух месяцев для их урегулирования, однако ситуация не изменилась, и игрок уведомил "Сидней" о невозможности продолжить сотрудничество.

Дуглас Коста во время матча за "Шахтер". Фото: УНИАН

В Бразилии суд выдал ордер на арест бывшего игрока "Шахтера" по делу о неуплате алиментов. Сумма задолженности составила около 78,5 тысячи евро, а ордер предусматривает возможность задержания футболиста в течение двух лет.

Другие неприятности Дугласа Косты

Это уже не первый случай, когда Коста сталкивается с подобными обвинениями: аналогичный ордер выписывался еще в 2023 году, когда он выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". Дело рассматривается в закрытом режиме, но местные СМИ отмечают серьезность позиции суда.

Дуглас Коста присоединился к "Сиднею" летом 2024 года как свободный агент. До этого вингер выступал за "Шахтер", "Баварию", "Ювентус" и ряд клубов в США и Бразилии, однако теперь его карьера оказалась под угрозой из-за судебных проблем на родине.

